İnşaatın çatısı çöktü, göçük altında kalan 2 işçiyi itfaiye kurtardı

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'in Oğuzeli ilçesinde, bir inşaatın çatısı çöktü. Enkaz altına kalan 2 işçi, itfaiyenin 1 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.
Çökme olayı, öğle saatlerinde, ilçe merkezindeki bir inşaatta meydana geldi. Tek katlı inşaatın beton çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. İnşatta çalışan Ziya İzci (36) ve Murat Sönmez (20) göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonunda enkaz altında kalan 2 işçi kurtarıldı.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan 2 yaralı tedavi altına alındı.
Jandarma soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Eyyüp BURUN
2020-07-23 15:14:07
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