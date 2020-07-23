GAİB’ten bölge illerine 750 bin adet maske desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAİB’ten bölge illerine 750 bin adet maske desteği

İHA

GAİB’ten bölge illerine 750 bin adet maske desteği

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen “15 Günde 15 Milyon Maske” kampanyası kapsamında GAİB’in temsilciliklerinin bulunduğu çevre illere 750 bin adet tek kullanımlık maske gönderildi.
Bölge ihracatının gelişmesine büyük katkılar sağlayan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, pandemi sürecinde de vatandaşın sağlığının korunmasına yönelik yürütülen birçok kampanyaya destek vermeyi sürdürdü. Üretici üyelerinden temin ettiği dokumasız kumaşlarla üretilen maskelerin vatandaşlara ulaştırılması için organizasyonu üstlenen GAİB, sadece Türkiye genelinde yürütülen maske kumaşı tedariğine değil, temsilciliklerinin bulunduğu iller için maske üretilmesi konusunda da Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde destek vermeyi sürdürüyor. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen “15 Günde 15 Milyon Maske” kampanyası kapsamında üretilen 750 bin adet tek kullanımlık maske, hizmet binası önünde gerçekleştirilen bir törenle GAİB’in temsilciliklerinin bulunduğu çevre illere gönderildi. Törene Gaziantep Vali Yardımcısı Rızvan Eroğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ile Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz katıldı.
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’nin temsilciliklerinin bulunduğu Kahramanmaraş’a 175 bin, Adıyaman'a 25 bin, Malatya’ya 100 bin, Diyarbakır‘a 50 bin, Mardin'e 300 bin, Cizre’ye 25 bin, Şanlıurfa'ya 50 bin ve Kilis'e 25 bin adet olmak üzere toplam 750 bin adet tek kullanımlık maske dağıtılmak üzere yola çıktı. İllere gönderilen maske adetlerinin, her ilin yaptığı ihracat oranına göre belirlendiği ifade edildi. GAİB daha önce de Sağlık Bakanlığına 50 milyon adet maske yapımında kullanılmak üzere dokumasız kumaş bağışlamıştı.
“GAİB ailesine teşekkürler”
GAİB hizmet binası önünde gerçekleştirilen törende bir konuşma yapan Gaziantep Vali Yardımcısı Rızvan Eroğlu, “Gaziantep her konuda olduğu gibi bu konuda da kendi farkını ortaya koymuş bir şehirdir. 15 günde 15 milyon maske üreterek Gaziantep’teki tüm hanelerimize Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz aracılığıyla dağıttık. GAİB Başkanı Sayın Ahmet Fikret Kileci’nin şansında bu hedeflere ulaşmamızdaki katkılarından dolayı tüm GAİB ailesine teşekkür ediyorum. Sadece Gaziantep’teki hanelerimize dağıtmakla kalmayıp, bugün yola çıkacak aracımızla Bölgemizdeki diğer 8 ilimize de bu desteği veriyor olmamız, sadece Gaziantep’in değil, çevre illerimizin de sağlığına ne kadar önem verdiğimizi ortaya koyuyor. Pandemiyle mücadelede maske çok önemli. Hem kendi sağlığımızı hem de çevremizdekilerin sağlığını korumak açısından çok dikkat etmemiz gerekiyor. Valiliğimiz de bu konudaki denetimini aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlarımıza maskenizi takın, mesafenizi koruyun, hijyene dikkat edin, hep birlikte bu süreci atlatalım diyoruz. Bu tören vesilesiyle paydaşlarımıza ve katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.
“Gaziantep’ten Türkiye’ye örnek olacak yeni bir model proje”
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de 15 günde 15 milyon maske üretip vatandaşların sağılığı için önemli bir adım atıldığına dikkat çekerek, “Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanlarına ve bütün ekibe teşekkür ediyorum. Bir olmak birlik olmak, dayanışmak, iyi günde kötü gönde sağlıkta hastalıkta gerekli gücü göstermek önemli. Bu gün bu gücü gösteriyoruz. Dünya çok zor bir dönemden geçiyor. Bu zor dönemde Cumhurbaşkanımızın Liderliğinde en az zararla çıkmak için çalışıyoruz. Gaziantep'te Valimizle birlikte bu süreçte üretimi durdurmadan sağlıklı bir kent olarak pandemi sürecini iyi yönetmek istiyoruz. Çok küçük bir risk gurubuyla başladık ama maalesef dönemsel olarak şu anda yükselişteyiz. O yüzden üç kurala dikkat etmemiz gerekiyor. Sosyal mesafemize dikkat edeceğiz, maskemizi takacağız ve özellikle el temizliğimiz başta olmak üzere bedensel temizliğimize ve hijyene dikkat edeceğiz. Gaziantep iç içe yaşayan sosyal bir şehir. Yeni normal demek her şeyin normal olduğu anlamına gelmiyor. Artık yemek yeme, su içme gibi bu kuralları da yaşantımızın bir parçası haline getirerek uymak zorundayız. Tedavi için gerekli aşı bulunana, köklü çözüm bulunana ilaç bulunana kadar böyle yaşamak zorundayız. Sadece kendimizi değil, ailemizi, çocuklarımızı, çevremizdeki insanları kurallara uyarak korumamız gerek. 15 günde 15 milyon maske olağanüstü bir iş gücü istiyor. Kumaşı GAİB’ten geldi. Gaziantep Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizin koordinasyonuyla Gaziantep'te atölyelerde hijyen bir ortamda el değmeden üretildi. Maliyeti birlikte karşıladık. Üretimden sonra şehrimizde kapı kapı dolaşarak vatandaşlarımıza maskeler elden teslim edildi. Sosyal devletin sosyal belediyeciliğin insanı merkeze alan önemli bir projesini hep birlikte hayata geçirdik. Bu da tüm Türkiye’ye bir örnek oldu. Gaziantep’ten Güneydoğu’da sekiz Bölge ilimize de göndermemiz elbette bizlerin komşuluk görevi. Komşuluk hakkı böyle yapmayı gerektiriyor. Bugün Bölge illerimize maskelerle birlikte sağlık gönderiyoruz, sevgimizi gönderiyoruz, muhabbetimizi, kardeşliğimizi gönderiyoruz. Rabbim Bölgemizi ve ülkemizi korusun. Dünyaya bu illetin şifasını göndersin diyor, bu güzel projede emeği geçen başta GAİB Koordinatör Başkanı Sayın Ahmet Fikret Kileci olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
“Gaziantep, dünya’da böyle anılmamalı”
Pandemi sürecinde son dönemlerde Gaziantep'te vaka artışının kabul edilemez olduğunu ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, bu sürecin el birliğiyle aşılabileceğini ifade ederek, “ Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın sağlığının korunmasına yönelik olarak Gaziantep Valimiz Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin’in destekleriyle yürüttüğümüz bu projede 15 günde 15 milyon maske üretimini gerçekleştirdik. Birliklerimiz bu projeye 1 milyon TRY karşılığı kumaşla katkıda bulundu. GAİB sadece Gaziantep’in değil Güneydoğu Anadolu’nun Birliğidir. Bölgemizdeki illerin ihracatını göz önüne alarak, o oranda her ilin payına düşen maske desteğini illerimize bu törenle gönderiyoruz. Bölgemizdeki 8 ilin valiliği ile irtibata geçilmiş olup, o illerimizde de valilikler tarafından maske dağıtımı gerçekleştirilecektir” ifadelerini kullandı.
Kileci, “Bizim vatandaşlarımızdan tek ricamız kurallara uymaları ve çabamıza omuz vermeleridir. Gaziantep’in, pandeminin yaygın olduğu iller sıralamasında listenin başlarında yer alması oldukça üzücüdür. Güzel şehrimiz dünyada böyle anılmamalıdır. Bu kent bunca birikimiyle pandemi konusunda sınıfta kalmamalıdır. Lütfen çocuklarımızın ve şehrimizin geleceği için elimizden geleni yapalım. Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ve kentimizin bütün önde gelenleri elinden geleni yapıyor, çok büyük bir çaba sarf ediyorlar. Kurallara uymadığımız ve direndiğimiz sürece onların bu çabası tek başına yeterli olmayacaktır. 15 günde 15 milyon maske üretimi için bizlerden desteğini esirgemeyen üyelerimize ve bu organizasyonun başarıyla sürdürülmesine öncülük eden Gaziantep Valimiz Sayın Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ile proje paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki 8 ile maske götürecek olan araç uğurlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep’te yoğunluk artıyor cezalar katlanıyor
YEREL HABERLER Gaziantep’te yoğunluk artıyor cezalar katlanıyor
Ünverdi'den basın bayramı mesajı GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Zorluklara rağmen önemli bir işlevi yerine getiren tüm basın camiasının 24 Temmuz Basın Bayramını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum”
YEREL HABERLER Ünverdi'den basın bayramı mesajı GSO Yönetim Kurulu ...
Tahmazoğlu, basın bayramını kutladı
YEREL HABERLER Tahmazoğlu, basın bayramını kutladı
GTB başkanları basın bayramını kutladı
YEREL HABERLER GTB başkanları basın bayramını kutladı
Gastronomi kenti Gaziantep kırmızıya boyandı Gaziantep'te kurutmalık mevsimi başladı Aşırı sıcaklıklar kurutmalıklara yaradı
YEREL HABERLER Gastronomi kenti Gaziantep kırmızıya ...
İnşaatın çatısı çöktü, göçük altında kalan 2 işçiyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER İnşaatın çatısı çöktü, göçük altında kalan 2 işçiyi ...
GBC Başkanı Arif Kurt’tan Basın Bayramı kutlaması
YEREL HABERLER GBC Başkanı Arif Kurt’tan Basın Bayramı kutlaması
Gaziantep’te inşaatta göçük Enkaz altında kalan 2 işçi kurtarıldı
YEREL HABERLER Gaziantep’te inşaatta göçük Enkaz altında kalan 2 ...
Sınır kapısında 770 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Sınır kapısında 770 paket kaçak sigara ele geçirildi
Süs havuzlarında tehlikeli serinlik
YEREL HABERLER Süs havuzlarında tehlikeli serinlik
ANKA’dan 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı
YEREL HABERLER ANKA’dan 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı
Fadıloğlu, 24 Temmuz Basın Bayramı kutlaması
YEREL HABERLER Fadıloğlu, 24 Temmuz Basın Bayramı kutlaması
Gaziantep’in korona gerçeğini en iyi anlatan görüntüler
YEREL HABERLER Gaziantep’in korona gerçeğini en iyi anlatan ...
Basında sansürün kaldırılışının 112. yıl dönümü kutlaması
YEREL HABERLER Basında sansürün kaldırılışının 112. yıl dönümü ...
Başkan Kılıç’tan 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Kılıç’tan 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı
Kamyon devrildi, 13 ton karpuz araziye saçıldı
YEREL HABERLER Kamyon devrildi, 13 ton karpuz araziye saçıldı
Gaziantep’te karpuz yüklü kamyon tarlaya uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep’te karpuz yüklü kamyon tarlaya uçtu: 1 ...
Gaziantep FK'da hedef namağlup unvanını korumak Yeni Malatyaspor ligde kalmak istiyor
YEREL HABERLER Gaziantep FK'da hedef namağlup unvanını korumak Yeni ...
Gaziantep'te 3 bin 227 kişiye 'koronavirüs' cezası
YEREL HABERLER Gaziantep'te 3 bin 227 kişiye 'koronavirüs' cezası
Radara yakalanmamak için plakayı gizleyen düzenek kurmuş
YEREL HABERLER Radara yakalanmamak için plakayı gizleyen düzenek ...
SASA'ya tam not
YEREL HABERLER SASA'ya tam not
Aynı günde 2 orman yangını
YEREL HABERLER Aynı günde 2 orman yangını
Bayram öncesi yetimlerin yüzü güldü
YEREL HABERLER Bayram öncesi yetimlerin yüzü güldü
LGS Şampiyonuna sürpriz ziyaret
YEREL HABERLER LGS Şampiyonuna sürpriz ziyaret

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X