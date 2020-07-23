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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şahin’den basın bayramı kutlaması

İHA

Şahin’den basın bayramı kutlaması

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Şahin, mesajında, özgür ve tarafsız basın yayın organlarının, demokrasinin çok seslilik ilkesi ve özgürlük anlayışının yaşama geçirilmesinde üstlendiği görevin büyük öneme sahip olduğunu söyledi.
Demokratik ve çoğulcu yapısının korunmasının basın özgürlüğünün temel koşulu olduğunu vurgulayan Şahin, “Gazi Mustafa Kemal’ İn 'Türkiye basını, milletin gerçek ses ve iradesinin doğduğu yer olan Cumhuriyet'in etrafında çelikten bir kale oluşturacaktır.' Sözünün hakkını vererek Cumhuriyetimizin etrafında çelikten bir kale oluşturmaya devam ediyor. Farklı görüş ve düşüncelerin seslendirilmesinde ve ortak yaşama kültürünün gelişmesinde basınımızın önemli görevler üstlendiği bir gerçektir. Demokratik kültürün ayrılmaz bir parçası olan basın kuruluşlarımızın; etik değerlere ve hukuka uygun, tarafsızlık içinde, doğru haber yapması, kişi haklarına ve özel hayata saygılı, toplumun hassasiyetlerine özen gösteren bir şekilde görev yapması demokrasimiz ve gazetecilik mesleğinin saygınlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Basın; toplumsal gelişme ve bilinçlenmeye önemli katkılar sağlamaktadır. Hızla ilerleyen teknolojiye uyum sağlayarak gelişen kitle iletişim araçları ile birlikte gücü ve etkinliği her geçen gün biraz daha artan basın; haber verme, bilgilendirme, eğitme, eğlendirme, kültürel değerleri aktarma, denetleme, kamuoyu oluşturma gibi birçok işleve sahiptir. Basında sansür, basını bu temel işlevlerinden uzaklaştırır ve objektifliğini gölgeler. Bu çerçevede basında sansürün kaldırıldığı 24 Temmuz 1908 tarihinin gazetecilik açısından bir milat, bir dönüm noktası olduğu inancındayım. Yerel ve ulusal basın kuruluşlarımız; Ülkemizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bekasına, milli iradeye ve demokrasimize kasteden darbe girişimine karşı dik duruş sergileyerek, milletten ve demokrasiden yana kesin bir tutum almışlardır. Halkımızın anında ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesini sağlamışlardır. Basınımızın bu basiretli tutumu takdire şayandır. Pandemi süreci boyunca halkın doğru bir biçimde bilinçlenmesi hususunda mesai kavramı gözetmeksizin desteklerini esirgemeyen, Gazi şehrimiz için hayata geçirdiğimiz tüm proje ve faaliyetlerimizde bizlerle birlikte hareket eden yerel basınımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilimizin hak ettiği yere ulaşmasına önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle her zaman desteklerini yanımızda hissettiğimiz ilimizde ve ülkemizde görev yapan değerli basın mensuplarımız ve basın kuruluşlarımızın 112 yıllık hür ve bağımsız meslek faaliyetlerini gönülden kutlar, 24 Temmuz Basın Bayramı’nı tebrik ederim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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