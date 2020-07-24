Gaziantep'te, 3 bin 303 kişiye 'koronavirüs' cezası

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 3 bin 303 kişiye idari para cezası kesildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve nizami maske kullanımına aykırı hareket edenlere yönelik denetim yaptı. Kent genelinde yapılan denetimlerde kuralları ihlal ettiği belirlenen 3 bin 303 kişiye idari para cezası uygulandı. Tedbirler kapsamında yapılan denetimlerde, ayrıca kontrol edilen 384 işyerinden 3'ü ile ilgili de mevzuata aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-07-24 10:49:31



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