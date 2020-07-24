Kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Ne Bodrum ne de Çeşme! Onun tercihi...

Gaziantep'te il merkezi ve karayollarında yapılan trafik denetimlerinde 4 bin 507 araç kontrol edilirken kuralları ihlal eden 702 sürücü ve yolcuya ceza kesildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından il merkezi ve şehirler arası yollarda yapılan denetimlerde 4 bin 507 araç kontrol edildi. Gün boyu süren uygulamalarda trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 3 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 1 sürücüye abartı egzoz araç kullanmaktan, 17 araç sürücüsüne ve plakasına kırmızı ışık ihlalinden, 136 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 64 aracına tescil plakasına hatalı park etmekten işlem yapıldı. Denetimlerde ayrıca 5 sürücüye dış ışık donanımı bozuk veya aykırı araç kullanmaktan, 3 sürücüye hatalı şerit değiştirmekten, 5 sürücüye sürekli korna çalıp çevreyi rahatsız etmekten, 7 sürücüye yayalara ilk geçiş hakkını vermemekten, 3 yayaya trafik ışıklarına uymamaktan, 458 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten toplamda 702 sürücü, yolcu ve araç plakasına ceza kesildi. Kontrollerde 75 araç trafikten men edilirken 3 sürücünün belgesine el konuldu.

Ekipler, Kurban Bayramı öncesinde sıklaştırılan denetimlerin bayram boyunca da devam edeceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.