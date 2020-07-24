Gaziantep'te kantin ihalesi operasyonu: 24 gözaltı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te okul kantini alım ihalesine fesat karıştırdıkları iddiasıyla 24 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 9 kişinin daha arandığı belirtildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kentte yeni yapılan okulların ihalesine fesat karıştırıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, bu sabah, şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda doküman ve bilgisayar ile cep telefonuna el koyuldu. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, 9 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Eyyüp BURUN

2020-07-24 12:51:11



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