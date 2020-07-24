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GSO temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu: “Covıd-19 salgınına karşı mücadelede hekese büyük görev ve sorumluluk düşüyor. çalışanları ve arkadaşlarımızı kurban bayramı’nda sosyal mesafeye dikkat emeleri için uyarmalıyız” “Milli İHA'lar ve SİHA'lar ile yerli savunma sanayi ürünü silah ve teçhizatlar ülkemizin gücüne güç katmıştır” GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünveridi: “Gelecekten umutluyuz ve inşallah daha da iyi olacak. Gıdadan tekstile, maske ve tulum kumaşından hijyen ürünlerine kadar Gaziantep üretiyor dünya tüketiyor”

İHA

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) temmuz ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katılımıyla video konferans yöntemiyle yapıldı.

GSO temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu: “Covıd-19 salgınına karşı mücadelede hekese büyük görev ve sorumluluk düşüyor. çalışanları ve arkadaşlarımızı kurban bayramı’nda sosyal mesafeye dikkat emeleri için uyarmalıyız” “Milli İHA'lar ve SİHA'lar ile yerli savunma sanayi ürünü silah ve teçhizatlar ülkemizin gücüne güç katmıştır” GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünveridi: “Gelecekten umutluyuz ve inşallah daha da iyi olacak. Gıdadan tekstile, maske ve tulum kumaşından hijyen ürünlerine kadar Gaziantep üretiyor dünya tüketiyor”

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) temmuz ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katılımıyla video konferans yöntemiyle yapıldı.
Toplantıda pandemi sürecinde gelinen süreç değerlendirilerek kent ve ülke ekonomisi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, COVID19 salgını ile mücadelede herkese büyük görev ve sorumluluk düştüğünü belirterek, “Kurban Bayramı’nda sosyal mesafeye uymaları konusunda hem çalışanları hem de arkadaşlarımızı uyarmalıyız” dedi. Konukoğlu, COVID19 salgını riskine karşı uzaktan erişimle gerçekleştirilen GSO Temmuz Ayı Meclis Toplantısında yaptığı konuşmada, koronavirüs salgınıyla mücadelede toplumun her ferdine büyük görev ve sorumluluk düştüğünü söyledi. COVID19 salgının temmuz ayında bulaşma hızının düşeceğinin öngörüldüğünü, ancak Gaziantep'in de aralarında olduğu bazı illerde tam aksi bir gelişme yaşandığını anımsatan Konukoğlu, “Bizler ne kadar tedbir alsak da bazı mesai arkadaşlarımız ve çevremizdeki insanlar kurallara uymamakta ısrarcı davranıyorlar” ifadelerini kullandı.
“Ben şunu gördüm; kim çevresinde COVID19’a yakalanan birini görürse o andan itibaren kendilerini hızla ve etkin korumaya alıyor. Yanında yakınında bir şey olmayan hiçbir önlem almadan yaşamaya devam ediyor” diyen Konukoğlu, bu işin şakasının olmadığının bilinmesini istedi. Kurban Bayramı döneminde uyarıların dikkate alınmasının büyük önem taşıdığına işaret eden Konukoğlu, şunları kaydetti:
“Şimdiden sağlık ve huzur dolu bir bayram diliyorum. Gaziantep’te Ramazan Bayramı sonrası sıkıntıyı yaşadık. Kurban Bayramı’nda sosyal mesafeye uyulması konusunda hem mesai arkadaşlarımızı hem de çevremizdekileri uyaralım. Bayram coşkusu hiçbir şekilde salgın riskini görmezden gelinmesine neden olmamalı. Salgınla mücadelede başarılı olmanın yolu uyarıların dikkate alınıp, kurallara uyulmasından geçiyor.”

"Milli silahler ve yerli savunma sanayi ülkemizin gücüne güç katmıştır"
Dünyada çok farklı gelişmeler yaşandığına dikkat çeken Konukoğlu, “Amerika Birleşik Devletleri’nde seçimler yaklaşıyor, diğer yandan Avrupa'da, Libya'da, Azerbaycan ile Ermenistan arasında sorunlar yaşanıyor. Dünya bir yangın yeri” diye konuştu. “Bana göre en büyük tehlike Hindistan ile Çin'in son günlerde sınırda çarpışmaları, bunların hepsi önümüzdeki dönemleri biraz olsun farklı bir yöne çekme konusunda sıkıntılar doğurabilir” diyen Konukoğlu, yatırım yapmak isteyenleri de planlamalarına dikkat etmeleri konusunda uyardı.
Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan zorlukların yaklaşık 6 ay daha sürebileceğine dikkat çeken Konukoğlu, şöyle devam etti:
“Salgının kontrol altına alınacağına ve 2021 yılının 2020 yılından daha iyi olacağına inanıyorum. Yaşadığımız zorluklar önümüzdeki 6 ayda da aynı şekilde devam edecek gibi gözüküyor. Ümitsiz değilim, asla da olmadım. Ülke olarak diğer ülkelerden sağlık altyapısı yönünden daha iyi durumdayız. Ülkemizde son dönemlerde yapılan milli İHA'lar ve SİHA'lar ile yerli savunma sanayi ürünü silah ve teçhizatlar ülkemizin gücüne güç katmıştır. Türkiye bu alanda birçok ülkeye ihracat yapıyor. Kendi güvenliğimizi yerli savunma sanayimiz ile sağlamaktan dolayı gururluyuz.”

"Gaziantep üretiyor, dünya tüketiyor"
Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de yaptığı konuşmasında sanayi ve ihracata dair rakamlarda bir iyileşme olduğuna işaret ederek, gelecekten umutlu olduklarını belirtti. Meclis üyelerine ekonomik veriler eşliğinde sunum yapan Adnan Ünverdi, şunları kaydetti: “Salgının etkisiyle Mart ayında ihracatta başlayan düşüşün ardından Haziran ayında artıya geçtik. Gelecekten umutluyuz ve inşallah daha da iyi olacak. Gıdadan tekstile, maske ve tulum kumaşından hijyen ürünlerine kadar Gaziantep üretiyor tüm dünya tüketiyor” diye konuştu.
Gaziantep’in ocakhaziran dönemine göre ilk 10 il arasında an az ihracat kaybı yaşayan il konumunda olduğunun altını çizen Ünverdi, “Gaziantep ihracatta 6. sırada, ihracatın ithalatı karşılama oranında ise 5. sırada yer alıyor. Ocakhaziran döneminde bölge ihracatımızda düşüşler olurken, ABD’ye olan ihracatımız yüzde 24,1, Almanya’ya yüzde 23,3, İsrail’e yüzde 14,9 oranında arttı. Sektörel olarak baktığımızda ise tarımsal sanayi ve hububat ürünleri ihracatımız yüzde 13,9, hazır giyim ve konfeksiyon yüzde 10,1, iklimlendirme sanayinde yüzde 41,1 oranında bir artışımız söz konusu. Kentimiz en fazla marka ve tasarım başvurunda 6. sırada yer alıyor”
Ünverdi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gaziantep Sanayi Odası tarafından yapımı devam eden Gaziantep Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika) Projesi ile ilgili sona yaklaşıldığını söyledi.
Model Fabrikanın inşaatının aralıksız sürdüğünü dile getiren Adnan Ünverdi, “Makinelerin alımını yaptık ve burayı ağustos ayının sonunda açmayı planlıyoruz. Bu proje ülkemiz için çok önemli ve devletimiz de bu konuyu çok önemsiyor. Burada bir üretim olmayacak. İşletme yetkililerimize, mavi ve beyaz yakalılara yalın üretim tekniklerini öğreterek verimliliklerini arttırmaya gayret edeceğiz. Bu konuda yeni bir çalışma yapılarak teşvik paketi de yayımlandı. Burada firmalarımızın alacağı danışmanlık hizmetinin 70 bin TL’ye kadar olan kısmını KOSGEB karşılayacak. Alınan bu karar için de devletimize teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
Konuşmasının son bölümünde Kurban Bayramı’na az bir zaman kaldığını hatırlatan Adnan Ünverdi, sözlerini şöyle tamamladı:
“Salgın nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz de zor bir süreçten geçiyor. Dayanışma ve yardımlaşmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Kurban Bayramı da zaten özünde ihtiyaç sahiplerine yardımın da olduğu bir ibadet. Bu vesileyle “KURBANTEP” projesi kapsamında imkanı olan herkesi vekâlet yoluyla kurban bağışında bulunmaya davet ediyorum. Tüm üyelerimizin, hemşehrilerimin, milletimizin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyor, 14 kural çerçevesinde kurallara tam olarak uyulduğu sağlık ve huzur dolu bir bayram diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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