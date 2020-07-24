Sınır kapısında 5 adet telefon ele geçirildi

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Gaziantep’in Karkamış Gümrük Kapısında Suriye’den Türkiye’ye giren bir araçta yapılan aramada 5 adet kaçak telefon ele geçirildi.

Karkamış Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giren bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada yurda kaçak sokulmak istenen 5 adet telefon ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araç sürücüsü ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi

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