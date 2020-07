Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Gaziantep Genç İş Adamları Derneği (GAGİAD) işbirliğinde ‘’Geleceğin İş Dünyasında Var Olmak İçin Kurumsal Performansı Nasıl Arttırabiliriz’’ konulu videokonferans düzenlendi.

Toplantıda, endüstri 4.0 ile hayatımıza giren dijital çalışma ortamları ve mobil çalışma devrinin bundan sonraki dönemde geleceğimizi nasıl şekillendireceği ile ilgili bilgiler verildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, toplantı başlığının aslında bir soru cümlesi ile doğrudan mesajı verdiğine dikkati çekerek, “Geleceğe kurumunuzu hazırlayın. Önceden firmamız kar ediyorsa gerisini pek de aramıyorduk. Verimlilik, bilanço hesabı gibi parametreler çok da dikkate alınmıyordu. Kamu kurumlarımız da hantaldı, bir belge alabilmek için saatlerce kamu kurumlarında beklemek zorunda kalıyordunuz. Devletimiz dijitalleşmeye önemli yatırım yaptı ve bu süreç devam ediyor. Olması gereken de zaten bu” dedi.

“Bizler de kişilerden başlayarak kurumlarımızı günümüz teknolojilerine uygun olarak dizayn etmeli, bu büyük veriyi kullanabilmeliyiz” diyen Adnan Ünverdi, “Veriyi işleyen bir dijital akıl var. Bütün ihtimalleri hesap ediyor ve sonuçlarını anında alıyorsunuz. Bunun için de, önce zihnimizde bu dönüşümü yapmak zorundayız. Bu zaten kurumsal dönüşümü de beraberinde getirecektir” şeklinde konuştu.

Günümüzde artık evlerin bir nevi işyeri, işimizin de evimiz olduğunu dile getiren Ünverdi, “Bundan 10 günce Singapurlu bir heyetle videokonferans üzerinden ikili ticareti konuştuk. Önceden bunun için uzun bir zaman ayırmanız ve ciddi para harcamanız gerekiyordu. Salgın nedeniyle eğitimler dijital ortamda verilmeye başladı, birçok kurum artık elden belge vermiyor, tümüyle dijital imzayla hizmet veriyor. Robotların iş yaptığı günümüz dünyasında artık daha büyük adımlar atmak durumundayız. Endüstri 4.0 ile hayatımıza giren dijital çalışma ortamları ve mobil çalışma devri bundan sonraki dönemde geleceğimizi şekillendirecek. Gelecekte bir kurumda iş sahibi olmak isteyenlerin, dijital çağa uygun donanım sahip olması, insan ilişkileri, sorumluluk alma gibi alanlarda kendilerini yetiştirmeleri gerekecek. Yeniliğe direnenler kaybedecek. Bu sebeple yeni dünya düzeninin tüm gereklerini yerine getirmek durumundayız. Kazanan tarafta olmak için buna da mecburuz” ifadelerini kullandı.

Günümüzde verimli çalışma ortamının arttırılmasının altını çizen Ünverdi bu noktada işverene ve çalışanlara eğitimler verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Gaziantep Sanayi Odası ile daha önce yaptıkları ortak çalışmalara değinen ve bundan sonra da işbirliği içerisinde çalışmalarına devam edeceklerini kaydeden GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer de kurumsal performansı artırabilme konusunun her zaman bir gereklilik olduğunu söyledi.

Dijitalleşen dünyada yeniliklerin sürekli değiştiğini vurgulayan Koçer, “Yeniliğe karşı olanlar mutlaka kaybeder. Bu noktada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gaziantep Sanayi Odası tarafından inşaatı devam eden Gaziantep Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika) Projesi kent ve ülkemiz için çok faydalı olacak ve büyük katkı sunacak. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyor, projeyi sabırsızlıkla beklediğimizi belirtmek istiyorum. İnşallah hep birlikte hem şehrimiz hem de ülkemiz için güzel işler yapacağız. ‘Değişmeyen tek şey değişimdir’ diyor toplantının düzenlenmesinde emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Değişime ayak uydurmanın ve işletmelerin insan kaynaklarının hayati bir konu olduğunu belirten ve sunum eşliğinde katılımcılara bilgiler veren Hülya Gürdamar, dijital dönüşüm sürecine ayak uydurma, süreklilik, verimliliği arttırmak için neler yapılması gerekir, insan kaynakları ve performans yönetimi nasıl olmalı konularını anlattı.

Bilgi endüstrisinde her an aynı yerde durulamayacağını aktaran Gürdamar, “Artık devir mobil çalışma devri oldu. Mobil çalışma devrinde başarılı olmak için kurumsal performansımız ön plana çıkacaktır. Günün sonunda işyerimizde neler yaptığımızı değerlendirmeliyiz. Bunun yanında kişisel gelişime büyük önem vererek çalışma performansını arttıracak çalışmalar yürütmeliyiz. Objektiflik ayrıca çok önemli bir konudur. Misyon ve vizyonumuzu belirleyerek belirli bir hedef doğrultusunda gayret göstermeliyiz. Bu noktada ölçme yapmak durumundayız. İşin iyi mi, kötü mü yapıldığını ancak ölçme ile anlayabiliriz. Burada bireysel performansı ölçümlemeliyiz. Bunu yaptığımız zaman işletmeye ne kadar katma değer sağlandığı rahatlıkla görülebilir. Verimi arttırmak ve başarılı olmak için bireysel ve kurumsal açıdan aynı vizyon doğrultusunda ilerlemeliyiz” ifadelerine yer verdi.

Günümüz dünyasında çevikliğin çok önemli olduğuna vurgu yapan Başak Tecer de, “Başarılı olmak için hemen harekete geçmek gerekli. Esnek çalışmayı korumak gerekir. Çok hızlı hareket etmezsek treni kaçırırız. Çünkü her şey çok hızlı değişiyor” diye konuştu.

