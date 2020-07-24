7 yaşındaki kuzenler sokakta buldukları hapları yutunca hastanelik oldu

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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sokakta buldukları hapları yutan, 7 yaşındaki kuzenler hastanelik oldu.

Yeşilyurt Mahallesi´nde meydana gelen olayda, sokakta oynayan 7 yaşındaki U.U.K. ile aynı yaştaki kuzeni Y.S.Y., yerde buldukları hapları merak edip, yuttu. Bir süre sonra rahatsızlanan çocuklar, hap yuttuklarını söyleyince aileleri, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

İhbarla gelen ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kuzenler, acil servisteki ilk müdahalenin ardından Hatay´ın Samandağ ilçesindeki özel hastaneye sevk edildi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2020-07-24 17:54:06



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