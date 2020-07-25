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Yeşil altın için gece gündüz silahlı nöbet Antep fıstığı üreticileri hırsızlara karşı silahlı nöbet tutuyor

İHA

Gaziantep'te, yeşil altın olarak bilinen Antep fıstığı hasadına kısa süre kala artan hırsızlık olayları nedeniyle çiftçiler ve fıstık bekçileri, gece gündüz silahlı nöbet tutuyor.

Yeşil altın için gece gündüz silahlı nöbet Antep fıstığı üreticileri hırsızlara karşı silahlı nöbet tutuyor

Gaziantep’te, yeşil altın olarak bilinen Antep fıstığı hasadına kısa süre kala artan hırsızlık olayları nedeniyle çiftçiler ve fıstık bekçileri, gece gündüz silahlı nöbet tutuyor.
Son yıllarda fiyatının artmasıyla hırsızların hedefi olan Antep fıstığında var yılında hasat zamanına kısa bir süre kaldı. Kentte, yeşil altın olarak bilinen Antep fıstığının hasadına kısa süre kala artan hırsızlık olaylarının önüne geçmek isteyen çiftçiler ve fıstık bekçileri ise gece gündüz silahlı nöbet tutmaya başladı. Bu sene rekoltesi yüksek olması beklenen ürünlerini hırsızlardan korumak isteyen çiftçiler, fıstık tarlalarının içerisine nöbet kuleleri kurup ya bekçi tutuyor, yada ürünlerini kendileri gözetliyor. Bekçiler ve çiftçiler yoğun şekilde artan hırsızlık olayları nedeniyle hasada kısa bir süre kala ve hasat zamanı av tüfekleriyle 7 gün 24 saat aralıksız nöbet tutuyor. Nöbetçiler, yaşanan olumsuz bir duruma karşısında ise ya jandarma ekiplerine ihbarda bulunuyor yada av tüfekleriyle havaya ateş açıp hırsızların bölgeden uzaklaşmasını sağlıyor.

"Hırsızlık olaylarına karşı gece gündüz silahlı nöbet tutuyoruz"
Şahinbey ilçesi Zeytinli Mahallesi'nde fıstık üreticiliği yapan ve yaşanabilecek hırsızlık olaylarına karşı ürünlerini koruduklarını söyleyen Levent Tanrıöver, “Antep fıstığında hasada bir ay kaldı. Bu dönemde ne yazık ki hırsızlık olayları çok fazla oluyor. Biz de bu olaylara karşı caydırıcı olabilmek için gece gündüz tüfekle nöbet bekliyoruz. Yani burada hem fıstıklarımızla uğraşıyoruz hem de hırsızlık olaylarını önlemeye çalışıyoruz. Kendi ürünümüzü de komşularımızın ürününü de koruyoruz bu şekilde. Gece gündüz nöbet tutuyoruz. Sadece belli saatlerde yemek yemek için eve gidip hemen geri geliyoruz” dedi.

"Hırsızlar da bir yıl boyunca bu hasat dönemini bekliyor"
Zeytinli Mahallesi Muhtarı Adem Tanrıöver ise hasat dönemini hırsızların da dört gözle beklediğini aktararak, "Antep fıstığı hasadına çok kısa bir süre kaldı. Hasada kısa bir süre kala bu hırsızları da cezbediyor. Çünkü onlar da bir yıl boyunca bu hasat dönemini bekliyor. Fıstığı da toplaması kolay olduğu için 35 hırsız bir araya gelip 50100 toplasalar onlara yetiyor. Bir de fıstık ilk hasat döneminde iyi bir fiyata satılabildiği için kolay para dönüştürülebiliyor. Biz de bu nedenlerden dolayı fıstık hırsızlarını önlemek için bekçiler tuttuk. Bazı çiftçilerimiz kendileri de bekçilik yapıyor. Burada hırsızları caydırmak için jandarma ekipleriyle koordineli çalışıp, tüfekle bekçilik yapıyoruz" diye konuştu.

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