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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SANKO Üniversitesi Sanal Tanıtım Günleri başladı

İHA

Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle SANKO Üniversitesi tarafından online düzenlenen tanıtım günleri kapsamında akademisyenler, öğrenciler ve veliler bir araya geldi.

SANKO Üniversitesi Sanal Tanıtım Günleri başladı

Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle SANKO Üniversitesi tarafından online düzenlenen tanıtım günleri kapsamında akademisyenler, öğrenciler ve veliler bir araya geldi.
Tıp Fakültesi 5’inci Sınıf Öğrencisi Merve Gül Karaal’ın moderatörlüğünde düzenlenen Sanal Tanıtım Günlerinde bir konuşma yapan Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Moleküler Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Eyüp İlker Saygılı, eğitim ve öğretimde toplumsal faydanın çok önemli olduğunu söyledi. SANKO Üniversitesi olarak eğitim ve öğretim içerisinde, toplumsal sorumluluk kavramı ile “Sosyal Değer”, “Bütüncül Bakış”, “Klinik Bilim” ve “Dönüşümsel Tıp” alan uygulamalarına önem verdiklerini belirten Prof. Dr. Saygılı, bu kapsamda öğrencilerin, uluslararası alanda başarılı Türk ve yabancı bilim insanlarıyla birebir iletişim fırsatı kurmalarını sağlayacak program ve etkinlikler gerçekleştirdiklerine vurgu yaptı.
Sundukları teknolojik imkanlar ve uygulamalı eğitimlerin yapıldığı gelişmiş laboratuvarlara sahip olmanın SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin artıları arasında olduğunu belirten Prof. Dr. Saygılı, "Güçlü, deneyimli ve başarılı akademik kadromuzla, bölgenin en başarılı Tıp Fakültelerinden birisiyiz. Aynı zamanda merkez yerleşkemiz içinde hemen yanımızda yer alan, ülkemizin tek çatı altında yatak kapasitesiyle en büyük özel hastanesi olan SANKO Üniversitesi Hastanemizde öğrencilerimize uygulama alanı sunuyoruz" dedi.
Üniversite Araştırma Laboratuvarı (ÜNİAR) tarafından yapılan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) sonuçlarına da değinen Prof. Dr. Saygılı, “ÜNİAR 2020 raporuna göre; öğrencilerimizden gelen verilerle üniversitemiz “Öğrenim Deneyimi Tatminkarlığı” ile “Akademik Destek ve İlgi” alanlarında A Plus Üniversite, “Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet” ile “Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği” alanlarında A kategorisinde değerlendirildi” şeklinde konuştu. Prof. Dr. Saygılı, SANKO Üniversitesi’nin ülkemizin önemli ve gelişmiş şehirlerinden olan Gaziantep’in şehir merkezinde bulunmasının, öğrencilerin her türlü ihtiyacını sağlamasında ve sosyal imkanlara ulaşmasında avantaj sağladığını kaydetti.
Hedef sağlık profosyonelleri yetiştirmek
Hemşirelik Bölümü 4’üncü Sınıf Öğrencisi Özlem Doğankız’ın moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda konuşma yapan SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nimet Ovayolu ise hemşirelik eğitiminin bilimsel ilkeler ışığında toplumun sağlığını koruyan ve geliştiren, hastalık halinde bakım ve tedavisini sağlayan sağlık profesyonelleri yetiştirmeyi hedeflediğine dikkat çekti.SANKO Üniversitesi’nin kuruluşundan bu yana hedeflere ulaşmak için güçlü öğretim elemanı kadrosu, oldukça donanımlı hastanesi, tıbbi beceri ve simülasyon laboratuvarı, öğrenci değişim programları, kütüphanesi, öğrenci kulüpleri ve sosyal olanakları ile hizmet verdiğinin altını çizen Prof. Dr. Ovayolu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ile ilgili şu bilgileri paylaştı:
"Eğitim süresince bu olanakların tümünden yararlanabilen öğrencilerimizin nitelikli mezunlar olarak yetişmesine öncülük ediyoruz. Hemşirelik bölümü mezunlarının en büyük avantajı, birçok alanda istihdam şansının olması ve lisansüstü eğitimlerini tamamladıkları takdirde akademisyen olarak meslek hayatına devam edebilmeleridir. Nitelikli ve öncelikle tercih edilen mezunlar olmak istiyorsanız sizi SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümüne bekliyoruz."
"Başarılı öğrenciler diyetisyen unvanı ile mezun oluyor"
Beslenme ve Diyetetik Bölümü 4’üncü Sınıf Öğrencisi Sema Köse moderatörlüğünde düzenlenen toplantıda, SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Beslenme Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurten Budak, üniversite ve bölümle ilgili sunum yaptı. Beslenme ve Diyetetik Bölümünün sağlık alanında disiplinler arası iş birliği ve ekip çalışması yapabilen, toplumun sağlığını ve yaşam kalitesini yükseltebilmek amacıyla bilim ve teknolojiyi kullanan, araştırıcı, etik ve insani değerlere saygılı, meslek alanında gerekli bilgi ve beceriye sahip profesyonelleri yetiştirmeyi misyon edindiğini hatırlatan Prof. Dr. Budak, bölümde 3 profesör, 1 doktor öğretim üyesi, 3 öğretim görevlisi, 2 araştırma görevlisi ve 1 uygulama sorumlusunun görev yaptığını bildirdi. Prof. Dr. Budak, “Üniversiteye giriş sınavında sayısal puanı ile öğrenci alan Beslenme ve Diyetetik Bölümü 4 yıl Türkçe eğitim vermekte, bölümü başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz ‘Diyetisyen’ unvanı ile mezun olmaktadır” ifadelerini kullandı. Diyetisyenin Beslenme ve Diyetetik Bilim Alanına uygun eğitim alarak bireyin yaşı, cinsiyeti, sağlık risk grubunda yer almasına özgü olarak, bireysel diyet ve beslenme planları yapan, bireylerin bu plana uygulamaları için onları eğitim veren bu konuda uzman sağlık çalışanı olduğuna işaret eden Prof. Dr. Budak, “Diyetisyen, ülkemizde kamu ve özel tüm yataklı ve yataksız tedavi kurumları, toplu beslenme hizmeti veren kuruluşlar, halk sağlığı hizmeti veren kurumlar ve gıda sanayiinde çalışma olanaklarına sahiptir” diyerek istihdam olanaklarını anlattı.
SANKO Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerinin katkısı ile düzenlediği eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra konferans, sempozyum, panel, söyleşi, proje hazırlamak gibi çeşitli bilimsel ve sosyal faaliyetleri ile de öğrencilerinin eğitimine katkıda bulunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Budak’ın konuşmasının ardından konuşmacılar katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

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