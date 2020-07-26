Gaziantep'te araç ve motosiklet hırsızlığına 4 tutuklama

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, 10 gün içerisinde 4 araç ile 4 motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 1323 Temmuz tarihleri arasında kent merkezindeki farklı adreslerden 4 araç ile 4 motosiklet çalınması olaylarıyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında mağdurların ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede hırsızlıkların 12 kişi tarafından yapıldığını belirleyen ekipler, şüphelileri adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 8'i ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrolle serbest bırakıldı. Ele geçirilen çalıntı araç ve motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-07-26 10:58:56



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