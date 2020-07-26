Gaziantep'te 3 bin 22 kişiye sosyal mesafe ve maske cezası

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Gaziantep'te 3 bin 22 kişiye sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları gerekçesiyle ceza yazıldı.

Vaka sayılarının yüksek olduğu kentler arasında olan Gaziantep'te kurallar hiçe sayılmaya devam ediyor. Korona virüs salgını sürecinde sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal ederek en çok ceza yazılan kent olan Gaziantep'te toplam 3 bin 22 kişiye daha ceza yazıldı.

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