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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nizip’te silahlı kavga: 1 yaralı

İHA

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Nizip’te silahlı kavga: 1 yaralı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Nizip sebze hali meydanında aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateşle müteahhit S.Ç. ayaklarından yaralandı. Yaralı S.Ç. Nizip Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken polis yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.

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