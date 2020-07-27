Gaziantep’te gündüz vakti cep telefonu ve motosiklet çalan hırsızları güvenlik kamerası yakalattı

Gaziantep’te güpegündüz meydana gelen hırsızlık olayları güvenlik kameralarına yansıdı. Polis çalışması sonucu motosiklet ve cep telefonu hırsızları yakalandı.

İlk olay Şahinbey ilçesinde meydana geldi. Güney Kent Mahallesinde mahalle aralarında gezerek etrafı inceleyen hırsızlar trafik ve insan akışının yoğun olduğu saatte bir motosikleti 20 saniyede çalarak olay yerinden uzaklaştılar. Hırsızlık sonrası çevrede inceleme yapan ekipler güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini belirlediği iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gündüz vakti geldi kendi malı gibi götürdü

İkinci olayda ise Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 3 farklı işyerine giren hırsızın cep telefonu ve cüzdanları çalma anları anbean kameralar tarafından kaydedildi. Yakalanmaktan çekinmeden içeri giren hırsız etrafı kontrol ettikten sonra çalışma masası üzerinde bulunan cep telefonlarını ve bir çalışana ait cüzdanı yanında getirdiği poşete koyarak olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık ihbarı sonrası işyerinde ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polisler soğukkanlı hırsızın kimliğini belirledi. Polis tarafından gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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