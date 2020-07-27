Aşırı terlemeye bu yöntemle son

Medical Park Gaziantep Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Murat Demir, çevre koşulları ve vücudun ısı kontrolünden bağımsız olarak fazla miktarda özellikle de el ve koltuk altı bölgelerinin aşırı terleme olarak bilinen hiperhidrozis rahatsızlığına kesin ve kalıcı çözümün cerrahi bir yöntem olduğunu kaydetti.

Hidrozis rahatsızlığı olan kişiler için farklı tedavi seçeneklerin olmasına rağmen tek kalıcı ve kesin çözümün cerrahi olduğunun altını çizen Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Murat Demir, ,”Bölgesel aşırı terleme rahatsızlığı sempatik sinir sisteminin fazla çalışması sonucu ortaya çıkmaktadır. Nu rahatsızlık genellikle ellerde, koltuk altlarında, yüzde ve ayaklarda aşırı terleme biçiminde kendini göstermektedir. Şikayetler her zaman görülmesine rağmen genellikle yazın artmaktadır. Bölgesel aşırı terleme rahatsızlığı bin kişiden1 veya 3 kişide sıklıkla görülmektedir. Yaz ayında bulunmamız sebebi ile aşırı terlemesi olan kişilerin terleme oranı da arttığı için hastanemize bu şikayetle başvuran hastaların da sayısı da artmıştır. Bu rahatsızlığa sahip olan kişiler günlük aktivitelerini yerine getiremeyecek düzeyde, örneğin kalem tutamıyor, el işlerini yapamıyorsa veya bir kısım aletleri kullanamıyorsa, bu rahatsızlık nedeni ile tokalaşamıyor hatta yeni insanlarla tanışmaktan çekiniyorsa en önemlisi de bu durum kişinin psikolojik durumunu etkiliyorsa mutlaka tedavi edilmelidir” dedi.

El terlemesinde başarı yüzde 98

Kişinin günlük yaşam, mesleki aktivite, sosyal ilişkiler ve kişiliğinin etkilendiği terleme vakalarında ameliyat yöntemi gündeme gelmelidir ifadelerini kullanan Op. Dr. Murat Demir, “Bu durumda olan kişiler için değişik tedavi seçenekleri olmasına rağmen tek kalıcı ve kesin çözüm cerrahi yöntemidir. Torakal sempatektomi hiperhidrozis tedavisindeki tek, güvenilir ve çözüm odaklı cerrahi yöntemdir. Bu ameliyat tek taraflı veya aynı seansta iki taraflı da uygulanabilir. Genel anestezi altında kapalı ameliyat şeklinde göğüs kafesine 0,51 santimlik kesi ile yapılmaktadır. Aşırı terlemeye yol açan sinir düğümü çeşitli yöntemlerle etkisiz hale getirilmektedir. Bu ameliyatla el terlemesinde yüzde 98, koltuk altı terlemesinde yüzde 80 üzerinde başarılı sonuçlar alınmaktadır. Hasta memnuniyeti yüzde 98,5’ dir. Hastalar bir gece hastanede kalırlar. Ortalama 37 gün içerisinde normal hayatlarına ve işlerine dönebilirler’’ diye konuştu.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği’nden Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Murat Demir, Torakal sempatektomi yönteminin güvenilir ve kalıcı çözüm sunması nedeniyle aşırı terleme rahatsızlığı olan birçok kişiye umut olduğunu belirterek, tedavi yönteminde en önemli unsurun ise operasyonun deneyimli bir Göğüs Cerrahı tarafından güvenilir bir merkezde yapılması gerektiğinin önemine değindi. Bu yöntemde belirlenen hedefin hasta odaklı olduğunu kaydederek terlemenin kontrol altına alınarak, hastanın beklentileri dahilinde kişinin sosyal hayata dönüşünün sağlıklı bireylerdeki normal terleme hali ile sağlandığını sözlerine ekledi.

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