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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İslahiye’de vaka sayıları artıyor

İHA

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde denetimler sıklaşmasına rağmen korona virüs vaka sayıları artmaya devam ediyor.

İslahiye’de vaka sayıları artıyor

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde denetimler sıklaşmasına rağmen korona virüs vaka sayıları artmaya devam ediyor.
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde tedbirlere ve denetimlere rağmen korona virüs (Covid19) vaka sayısı artmaya devam ediyor. İlçede son bir günde 3, 3 günde 7 vaka görülürken toplam vaka sayısı 50'ye ulaştı.

Filyasyon ekibindeki doktor görevine döndü
İslahiye İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinde görevli bir doktor, korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu tedavi altına alınmıştı. 14 günlük sürecin tamamlanmasının ardından test sonucu negatif çıkan doktor yeniden görevine döndü.

Düğüne giden de ekmek alan da yakalanıyor
İslahiye İlçe Sağlık Müdürlüğü personelinin yaptığı filyasyon çalışması sonrasında ilginç sonuçlar ortaya çıkıyor. Vakaların kimi zaman bir düğünde, kimi zaman ise eve ekmek getiren kişiden virüs kaptığı belirlendi. Pozitif olduğunu bilmeyen bir kişinin Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde düğüne katılması ile virüsü düğündekilere bulaştırdığı, yine pozitif olduğunu bilmeyen bir kadının yaptığı yufka ekmekleri sattığı ailelere hastalığı bulaştırdığı belirlendi.

Temasta bulunan 420 kişi karantina altında
Alınan tedbirlere ve yasaklara uymayarak pozitif kişilerle ile temas ettiği tespit edilen 420 kişi karantinaya alındı. Bu kişilerin takibi, aile hekimleri ve kolluk birimleri tarafından günlük olarak yapılmaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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