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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HKÜ öğrencileri uluslararası eğitim olanaklarıyla dünyaya açılıyor

İHA

HKÜ, Dünya genelinde 36 ülke, 13 Avrupa ülkesi ile yaptığı ikili anlaşmalar aracılığıyla her yıl en az 50 öğrencinin öğrenim hareketliliğine katılarak hibeli programlardan yararlanmasını sağlıyor.

HKÜ öğrencileri uluslararası eğitim olanaklarıyla dünyaya açılıyor

HKÜ, Dünya genelinde 36 ülke, 13 Avrupa ülkesi ile yaptığı ikili anlaşmalar aracılığıyla her yıl en az 50 öğrencinin öğrenim hareketliliğine katılarak hibeli programlardan yararlanmasını sağlıyor.
Kapsamlı bir uluslararası iş birliği vizyonuna sahip HKÜ, yeni düşüncelere ve evrensel görüşlere açık, farklı kültürlerle iç içe mezunlar vermeyi kendisine misyon ediniyor. HKÜ, Dünya genelinde 36 ülke, 13 Avrupa ülkesi ile yaptığı ikili anlaşmalar aracılığıyla her yıl en az 50 öğrencinin öğrenim hareketliliğine katılarak hibeli programlardan yararlanmasını sağlıyor.
Türkiye’nin güneydoğusunda uluslararası bir bilim merkezi olma hedefiyle dünyaya açılan HKÜ, dünya genelindeki üniversitelerle birçok anlaşmaya imza atıyor. Erasmus+ ve dünya anlaşmaları ile birlikte toplam 90 anlaşması bulunan HKÜ, ayrıca Eurodesk Temas Noktası olan Uluslarararası İlişkiler Ofisinde, çeşitli ülkelerden ortaklarla yürütülen uluslararası projelere öğrencilerinin katılmasını teşvik ediyor.
Türkiye’de en hızlı akredite olan yabancı diller yüksekokulu
HKÜ’nün uluslararası tanınırlığını artırmak amacıyla başladığı bu süreci deneyimli ve dinamik akademik kadrosu sayesinde kısa sürede tamamlayan HKÜ Yabancı Diller Yüksekokulu, bu anlamda Türkiye’de en kısa sürede akredite olan yabancı diller yüksekokulu olmayı başardı. Yüzü aşkın ülkede yüz yıllık eğitimöğretim tecrübesine sahip dünyanın önde gelen yetkilendirme kuruluşu olan “Pearson Assured” tarafından “Akredite” edilen HKÜ Yabancı Diller Yüksek Okulunda eğitim gören öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programını başarı ile tamamlamaları durumunda Pearson Assured tarafından da sunulan sertifika imkânından yararlanabiliyor. Söz konusu sertifika, öğrencilerin elde ettikleri yeterliliklerin akademik ve mesleki olarak geçerliliğe sahip olmasına yardımcı olmakla birlikte ABD’de, Avrupa’da ve Orta Doğu’da kariyerlerine devam etmelerine destek sağlıyor. Aynı zamanda uluslararası akreditasyona sahip Yabancı Diller Yüksek Okulu öğrencilerine İngiltere’de ve Amerika’da bir yıl dil eğitimi fırsatı sunuyor.
HKÜ’nün Erasmus+ anlaşmalı olduğu Üniversitelerden bazıları, Humboldt University Almanya, University of Tampere Finlandiya, Universidade da Coruna İspanya, Universita degli Studi di Sassari İtalya, Radom Academy of Economics Polonya, University of Alba Iulia Romanya, Universidade de Breira Interior Portekiz, Technological Institute of Thessaloniki, University of Ostrava, Alma Mater Europea Slovenya, Umea University İsveç, Kazimieras Simonavicius University Litvanya, Tomori Pal College Macaristan, Business School PAR Hirvatistan.
HKÜ’nün anlaşmalı olduğu bazı dünya üniversiteleri ise, Notre Dame University Louaize Lübnan, A.B.M.S Switzerland İsviçre, Samara State University of Economics Rusya, Universiti Malaysia Pahang Malezya, Sathyabama Institute of Science and Technology Hindistan, Universidad Cat6lica de Santa Fe Arjantin, MOI University Kenya, Paneuropean University Apeiron Bosna Hersek, International University of Kyrgyzstan Kırgızistan, Purdue University, Rudgerts, The State University of New Jersey Amerika Birleşik Devletleri.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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