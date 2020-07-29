Anka’dan bayram mesajı

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Sofuoğlu, mesajında toplumsal birlik ve beraberliğimizin en üst seviyede yaşandığı bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğu ve sevincini yaşadıklarını dile getirerek, bayramın ülkemize ve milletimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunarak, "Bayramlarımız birlik ve beraberliğin pekiştiği en güzel günlerimizdir. Kurban Bayramı'nın gelişi her ne kadar mutluluk verse de sevdiklerimizden uzakta bir bayram geçirecek olmamız yüreklerimizi burkuyor. Ailemizin, akrabalarımızın ve bütün sevdiklerimizin sağlığı, çocuklarımızın geleceği için bu bayram da ziyarette bulunamayacağız. Büyüklerimizin elini öpemediğimiz, sevdiklerimize sarılamadığımız bir bayram yaşayacağız. Bayramda birbirimizi ziyaret edemesek de, sevdiklerimizin bir telefonun ucunda olduğunu unutmayalım. Arayalım, hal hatır soralım ve en içten dileklerimizle sağlık dileyip bayramlarını kutlayalım. Böylesi zor günlerden geçerken, ortak değerlerimizin bizleri birbirimize daha da yakınlaştıracağı düşüncesindeyim. Bu bayram eksik geçse de, daha güzel sağlıklı bayramlarımız için sabırlı olmalı, kurallara uymalıyız. Ancak bu şekilde bu durumdan kurtulabiliriz. Bu sene hayata sarılmak için birbirimize sarılmayı erteleyeceğiz" ifadelerini kullandı.



“Bayramda da halkın sağlığı için görevimizin başındayız”

Yeni tip korona virüsle (Covid19) mücadelede bu bayramda da halkın sağlığı için Gaziantep Özel Anka Hastanesi olarak doktor ve sağlık çalışanlarının görevlerinin başında olacaklarını söyleyen Sofuoğlu, “Bizler sağlıkçılar olarak bu özel günlerde de 7/24 mesaimizi devam ettireceğiz. Covid19 sürecinde sağlık çalışanlarımızın sorumlulukları çok büyük. Hem ailelerimize zarar vermemek hem de hastalarımızı tedavi etmek için çalışıyoruz. Yani sorumluluğumuz oldukça fazla. Bu nedenle rehavete kapılmadan, sosyal mesafe kurallarına uyup, maske takmaya özen göstererek, hem kendiniz ve sevdiklerinizin sağlığını korumuş hem de sağlık çalışanlarımıza yardımcı olmuş olacaksınız” ifadelerine yer verdi.

Bayram dolayısıyla hastane olarak gerekli tüm tedbirleri aldıklarını da hatırlatan Sofuoğlu'nun açıklamalarında, “Umarız kazasız belasız bir bayram geçiririz. Hastalarımızın iyileşmesi için bayram, tatil, gece gündüz demeden büyük bir özveri ile çalışan hekim ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, bayramın tüm insanlara önce sağlık olmak üzere huzur, mutluluk getirmesini diliyorum" denildi.

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