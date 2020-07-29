GAİB online eğitimlerinde Ağustos takvimini açıkladı GAİB eğitimlerine katılım yüksek “Gençlerimizi ihracat ailesine kazandırmak istiyoruz”

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri bünyesinde sürdürülen online eğitimlerin Ağustos ayında da devam edeceğini ifade eden Koordinatör Başkan Ahmet Fikret Kileci, ihracatçıların ihtiyacı olan eğitimlerin verilmesini önemsediklerini ifade etti.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, ilgililerine yönelik olarak gerçekleştirilen online eğitimlerin Ağustos ayı programını açıkladı. İhracatçıların ihtiyaç duydukları eğitimlerin aralıksız devam ettiğini ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Temmuz ayında gerçekleştirilen 6 eğitime toplamda 994 katılım olduğunu ve bunun kendilerini oldukça motive ettiğini sözlerine ekledi.



“GAİB eğitimlerine katılım yüksek”

Ağustos ayı eğitimleri hakkında bilgi veren Kileci, “Online platformlar aracılılığıyla ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimizde bu ayın konuları ‘Dış Ticaret İstihbarat Kanalları, Ulusların Kültürleri ve İş Yapma Biçimleri, Müzakere ve Satış Kapatma Eğitimi, Amazon'da Satış Teknikleri ETicaret, Kurumsal Temsil ve Protokol Yönetimi’ olacak. Amazon, Etsy gibi eticaret/eihracat platformlarının kullanımıyla ilgili bilgilere yer veren bir konu başlığı aylık takvimlerimizde muhakkak yer alacak. Diğer yandan, kişisel gelişim içerikli bir konuyu da her ay işlemeyi planlıyoruz. Eğitimlere katılmak isteyenler birliklerimizin internet sitesi üzerinden müracaat edebilirler. Şimdiden verimli geçmesini diliyorum” dedi.

Söz konusu eğitimlerin ilkinin 6 Ağustos 2020 Perşembe günü başlayacağını belirtilirken, ilgililerin Ağustos ayı online eğitim takvimi hakkında detaylı bilgiyi https://www.gaib.org.tr/tr/haberler/gaibagustos2020onlineegitimprogramlarihk138.html linkinden alabileceği ve eğitime kayıt yaptırabileceği vurgulandı. Online platform üzerinden gerçekleştirilecek eğitimin toplantı davet linki ise eğitim günü eposta ile gönderilecek.



“Gençlerimizi ihracat sektörüne kazandırmak istiyoruz”

Gerçekleştirdikleri online dış ticaret eğitimlerine de değinen Kileci, “Bildiğiniz gibi tamamı ücretsiz ve online olarak gerçekleştirilen sertifikalı eğitim seminerlerimizin yanında birliklerimiz bünyesinde, uzmanlık düzeyinde uzun soluklu eğitimler de düzenlenmektedir. Tüm bölge insanımızın yararlanabileceği 100 saatlik, sertifikalı ve ücretsiz Online Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitimlerimiz ile Online ETicaret Uzmanlığı Eğitimlerimiz aralıksız devam etmektedir. Online Dış Ticaret Uzmanlığı programı çerçevesinde Haziran ayında mezun veren ilk grubumuz geçtiğimiz ay üye firmalarımız ile buluşturuldu. Bu program dahilinde eğitim gören 2. grubumuz ise Temmuz ayında mezunlarını verdi ve 20 gencimizi daha sektöre kazandırmış olduk. Diğer yandan, mesai saatlerinde katılamayan ilgililer için aynı program çerçevesinde başlattığımız akşam grubumuz ise online eğitimine devam ediyor. Bu grubun bir yenisi ise 10 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak” şeklinde konuştu.

Ağustos ayında, verilen uzun soluklu eğitimlerin sayısının artacağını da ileten Başkan Kileci, “Ağustos ayında başlatacağımız birden çok Online Dış Ticaret ve Online ETicaret Uzmanlık Eğitimi bulunuyor. Bu eğitimlere Dış Ticaret için 594, ETicaret için 660 olmak üzere toplamda bin 254 başvuru aldık. Bölgemizin bu tarz programlara yoğun talebi, söz konusu eğitimlere ne kadar ihtiyaç olduğunu göstermektedir” diye konuştu.

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