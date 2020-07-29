İşe gidiyorum diye evden çıktı 6 gündür haber alınamıyor Genç adam 6 gündür kayıp Ailesi genç adamın bulunması için yardım bekliyor

Gaziantep’te 23 Temmuz günü işe gitmek için evden çıkan 28 yaşındaki İsmail Ataç’tan 6 gündür haber alınamıyor.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi İncilikaya Mahallesi’nde ailesiyle beraber yaşayan ve eşi hamile olan İsmail Ataç’tan 6 gündür haber alınamıyor. 23 Temmuz Perşembe sabahı işe gidiyorum diye evden çıkan ve iş yerine gitmediği ortaya çıkan Ataç’tan ailesi bir haftadır haber alamıyor. Genç adamdan haber alamayan ailesi ve eşi, polis ekiplerine kayıp başvurusunda bulunurken, yetkilerden ve duyarlı vatandaşlardan yardım bekliyor.



"Bir telefon geliyor, işe gidiyorum diye çıkıyor"

Kardeşinin 6 gündür kayıp olduğunu ve hiçbir haber alamadıklarını söyleyen ağabeyi İbrahim Ataç, “Kardeşime 23 Temmuz Perşembe gecesi saat 12 gibi bir telefon geliyor. O da eşine beni işten çağırıyorlar sabah işe gideceğim diyor. Sabah erken saatlerde de işe gidiyorum diye evden çıkmış. İşe mi gitmiş başka yere mi gitmiş hiç bilmiyoruz. Aynı gün saat 10 gibi eşine ‘yoldayım geliyorum’ diye mesaj atıyor. Saat 15.30 gibi de kayın biraderiyle konuşuyor ve ona da ‘Adliye’nin oradayım geliyorum’ diyor. Sonrasında da hiçbir şekilde telefonlarına ulaşılmıyor. Telefon açık ama hiçbir şekilde cevap vermiyor. Sonrasında karakola gittik kayıp başvurusu yaptık” dedi.



“İşe hiç gitmemiş”

Kardeşinin evden çıktıktan sonra iş yerine hiç gitmediğini söyleyen ağabey Ataç, “Yani o gün işe hiç gitmediğini de öğrendik. Kendi rızasıyla mı gitti, kaçırıldı mı yani hiç bilmiyoruz. Eşi de hamile ve hastanede yatıyor. Yetkililerden bulunması için yardım istiyoruz” diye konuştu.

Baba Mahmut ve anne Hatice Ataç ise çocuklarının kayıp olduğunu belirterek yetkililerden bulunması için kendilerine yardım etmelerini istedi.

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