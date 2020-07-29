Şehitkamil’den vatandaşlara 250 bin kurban poşeti

Şehitkamil Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ilçe genelinde vatandaşlara ve esnafa yönelik 250 bin adet kurban poşeti dağıttı. Vatandaş ve esnaf, poşet dağıtımından duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti.

Şehitkamil Belediyesi, Kurban Bayramında oluşması muhtemel çevre kirliliğinin, kötü kokunun önlenmesi ve vatandaşların kurbanlık et ve sakatatların muhafaza etmesi için kurban poşeti dağıttı. Beleidye ekiplerinin esnafa dağıttığı kurban poşetleri, esnafı memnun etti. İlçe genelindeki tüm muhtarlıklara da dağıtılan kurban poşetleri, mahalle muhtarları tarafından vatandaşlara dağıtıldı. Toplamda dağıtılan 250 bin adet kurban poşeti, çevre kirliliğinin ve kötü kokunun oluşmasının önlenmesinde büyük katkı sağlayacak. Şehitkamil Belediyesi tarafından her yıl kurban poşeti dağıtıldığını dile getiren Ercan Kumluca, “Şehitkamil Belediyemiz, Kurban Bayramı’nda sıkıntı yaşamamamız için poşet dağıtımı gerçekleştirdi. Dağıtılan bu poşetler, gerçekten çok işimize yarıyor. Çünkü kurban kesimi sonrası oluşan atıkları bu poşetlerde muhafaza ediyoruz. Hem çevre temizliği adına hem de hijyen adına bu poşetler işimize çok yarıyor. Bayramda poşet sıkıntısı yaşamayacağız. Geçtiğimiz yıl da yine belediyemiz tarafından poşet dağıtılmıştı ve bu poşetler işimize çok yaramıştı. Dağıtılan poşetlerden dolayı Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

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