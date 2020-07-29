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Gaziantep Valisi Gül: Ne kadar çok el öpersek o kadar sıkıntıya gireriz

DHA

Gaziantep Valisi Gül: Ne kadar çok el öpersek o kadar sıkıntıya gireriz


Hasan KIRMIZITAŞKadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP Valisi Davut Gül, koronavirüs vakalarında artış yaşanan kentte, tüm vatandaşları alışkanlıklarından vazgeçmeye davet etti. Gül, "Herkesin kendisini disipline etmesi lazım. Bayram geliyor ve ne kadar çok bayramlaşırsak, ne kadar çok el öpersek, ne kadar çok kalabalık yemek yersek o kadar sıkıntıya gireriz" dedi. Kentte koronavirüs tedavisi gören 9 bin kişinin sağlığına kavuştuğunu belirten Gül, halen 18 bin kişinin de karantinada olduğunu ifade etti.
Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs salgınında vaka artışının en çok görüldüğü iller arasında gösterdiği Gaziantep'te, Vali Davut Gül basın toplantısı düzenledi. Salgının önlenmesi ve vaka sayılarının azalması için vatandaşın kendisini disipline etmesi gerektiğini dile getiren Vali Gül, insanları bu konuda duyarlı olmaya davet etti.
`YAYILMA NEDENİ; KÜÇÜK EVLERDE KALABALIK AİLELER´
Gaziantep'in şehirleşme ve eğitim ile ilgili sıkıntısı olduğunu ifade eden Vali Gül, "Bu sorunlar bugün karşımıza çıkıyor. Şehirleşme sorunuyla ilgili şunu görüyoruz; 70-80 metrekare evlerde 8-10 kişilik aileler yaşıyor. Pandeminin yayılmasında, artmasında bunun etkisi olduğunu düşünüyorum. Gaziantep için uzmanların bunu araştırması lazım" dedi.
'TEST YAPILACAK KİŞİ EVİNDEN ÖZEL ARAÇLA ALINIP, BIRAKILACAK'
Vali Davut Gül, kentte salgının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 444 ile başlayan yeni bir hat kurulacağını ifade etti. Koronavirüslü hastanın sağlık kuruluşuna ulaşımının ve takibinin bu sistem ile kolaylaşacağını anlatan Vali Gül, aynı zamanda şoförlü araç kiralanarak test yapılan kişilerin bu araçlarla evinden alınıp bırakılarak toplu taşıma araçlarını kullanmalarının önleneceğini vurgulayarak, "Normal sağlık hizmeti dışında ambulans dışında şoförlü araç kiralayacağız. Bu aracın yapacağı; hasta olan ya da risk taşıyan kişinin toplu taşıma aracını kullanmasını önlemek. Araç ile hasta veya riski kişi hastaneye gelecekse bu araçla alınıp, tekrar evine bırakılacak. Bu mekanizmayı oluşturacağız" diye konuştu.
`KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT DEVAM EDECEK´
Kontrollü sosyal hayatın 2 yıl sürebileceğine dair sosyal medya paylaşımı ile de gündeme gelen Vali Gül, bu sürenin uzmanların tartıştığı bir konu olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:
"İnşallah bu süreç 2 ay içerisinde aşılır. 2 yıl deniliyor, belki o kadar sürmeyebilir, belki daha fazla sürebilir. Bunu neden açıkladık; vatandaşlardan 15-20 gün, bir ay sokağa çıkma yasağı beklentisi var. Vatandaş evde bir süre kalalım hastalık komple ortadan kalksın diyor. Bunu yaptıktan sonra da herkes pandemi öncesi hayatına dönsün istiyor. Bunun olmayacağını anlatmak için süreç 2 yıl sürebilir uyarısını yaptık. Bir ay evde kalsak Gaziantep'te vakayı sıfırlasak, dışarıda sıfırlanmadıkça risk devam eder. Kontrollü sosyal yaşamda üzerimize düşeni yapmazsak 10 gün içerisinde yine aynı yere geliriz. Aşı veya kalıcı çözüm bulunana kadar risk her zaman var. Aşı bulunana kadar da kontrollü yaşam devam edecek. Kendimizi disipline etmemiz ve bu sorunun dünyada ortadan kalkması lazım. Çünkü sorun sadece Gaziantep'in değil, dünyanın sorunu."
`TEDBİRLER YÜZDE 10 KAMU, YÜZDE 90 VATANDAŞ İRADESİ İLE MÜMKÜN´
Türkiye'de vakaların yükseldiği dönemde Gaziantep'te vaka sayısının arttığını, ancak ülke genelinde düşüş yaşanırken kentte yükselişe geçtiğini de dile getiren Vali Gül, "Şu anda nüfus oranına, şehir göstergelerine bakınca vaka sayımız fazla. Bu konuda da vaka sayısını azaltmak adına hepimizin düşünmesi lazım. Kurallara uymadıkça dışarıda bir kişinin bizleri koruma veya kurtarma ihtimali yok. Koruyucu ve önleyici tedbir almamız gerekiyor. 2,5 milyon insanı polis veya jandarma ile koruyamayız. Hastalığı engelleyecek tedbirlerin uygulanmasında kamunun etkisi yüzde 10 olabilir. Ama bu yüzde 90 vatandaşın iradesi ile mümkün' şeklinde konuştu.
TÜRKİYE'DEKİ CEZALARIN 3'TE 1'İ GAZİANTEP'TE
Gaziantep'te büyük oranda kurallara uyulduğunu, ancak yüzde 20 uyulmamasının 500 bin kişi anlamına geldiğini de hatırlatan Gül, "2,5 milyon nüfuslu şehirde yüzde 20 kurallara uymazsa bu 500 bin kişi demek ve büyük rakam. Türkiye'deki toplam yazılan cezaların 3'te 1'i Gaziantep'te yazılıyor. Marifetmiş gibi söylemiyoruz ve keşke hiç kimseye yazmasak diyoruz. Ama bizim de hukuken üzerimize düşeni yapmamız lazım. Daha çok yazmak istesek 10 kat daha yazabilirdik. Ama biz ceza yazmama taraftarıyız ve daha çok uyarıyoruz, buna rağmen Türkiye'deki cezaların 3'te birini biz yazdık" ifadelerini kullandı.
DÜĞÜN SALONLARININ KAMERALARI GÜNLÜK TOPLANACAK
Hayatını birleştirecek kişilere nikah yapmaları tavsiyesinde bulunan Vali Gül, birçok kişinin düğün yapmak istediğini ve bu etkinliği de 2 saat ile sınırladıklarını ifade etti. Düğünlerde kurallara uyulmasını da günlük olarak kameraları toplayıp inceleyerek denetlediklerini ifade eden Vali Gül, şöyle devam etti:
"Düğünlerde kurallara uyulmazsa evlenen çiftlerin doğacak çocukları, ninelerini, dedelerini, komşularını hiç göremeyebilir. Bunun için biz insanlara nikah tavsiyesinde bulunuyoruz. Düğün yapmak isteyenler var, onları da anlıyoruz ve 2 saatte etkinliği bitirmelerini istiyoruz. Birbiri ardına kına, çeyiz ve düğün olsun davul zurnayla kalabalık etkinlik yapalım denirse yazık olur. Geçtiğimiz günlerde evlenen bir çift balayı için Kıbrıs'a gidiyor ve burada yapılan testte ikisi de pozitif çıkıyor. Buradan düğünlerin ne kadar riskli olduğunu anlayabiliriz. Vatandaşlar yıllarca düğünlere gidip takı taktıklarını ve kendi düğünlerinde takılarını toplamak istiyor. Bunları da anlıyoruz ve açık alanda düğün yapmalarını, kapalı alanda yapılan düğünlerde de kurallara uyulmasını istiyoruz. Şimdi kapalı alanlardaki düğünlerde kamera kayıtlarını her gün topluyoruz. Kurallara uyulmayan durum varsa salonu 15 gün kapatacağız. Bulaş riskini artıran durum tespit edilirse orada düğün yaptırmayacağız. Ben mecbur kalmadıkça düğünlere gitmiyorum, gidince de 5-10 dakika durup tebrik edip çıkıyorum. Bu işin ayıbı yok. Çünkü ortada hayati risk var ve gitmemek lazım. Mutlaka gidilecekse de 5 dakika durup çıkılmalı."
18 BİN KİŞİ KARANTİNADA
Gaziantep'te pandemi sürecinde 9 bin kişinin koronavirüs tedavisi görerek sağlığına kavuştuğunu ve halen 18 bin kişinin de karantinada olduğunu dile getiren Davut Gül, "Günlük ortalama 1500 test yapıyoruz. İstenirse bu sayıyı artırabiliriz. Karantinada olan insanlarımızı da yakından takip ediyor, ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Karantina kuralını ihlal eden kişilere 3 bin 150 lira idari para cezası yazıyoruz. İkinci kez ihlalde bulunanı alıp yurda yerleştiriyor ve hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz. Bugüne kadar 9 bin civarında iyileşen hastamız oldu. Sayıların düşmesi lazım ve makul seviyeye gelmesi lazım" dedi.
`STK'LARA ŞU ANDA İHTİYAÇ VAR´
Sivil toplum kuruluşlarını pandemi sürecinde gerekli katkıyı sağlamadığını belirterek eleştiren Vali Gül, şöyle konuştu:
"STK kimin vekil, rektör, başkan, müdür olacağına karışıyor. Fakat asıl karışması gereken şey bu. Gaziantep'te 2 bin civarında dernek var. STK'lar şu an alanda olmayacaksa, katkı sunmayacaksa ne zaman katkı sunacak. İhtiyaç şu anda var. 2-3 ay sonra kimseye ihtiyaç olmayabilir. STK´ların kendi mahallelerinde, üyelerini uyararak alanda olmaları sürece katkı sunmaları lazım. Bunu vatandaş olarak sadece Gaziantep değil, Türkiye'deki tüm STK'lar için söylüyorum. Bu aşamada, bu süreçte benim yanımda olmayan STK, süreç bittikten sonra benim için bir şey ifade etmez. Çünkü vatandaşın şu an ihtiyacı var. Canı bu anlamda tehlikede vatandaşı rahatlatacak, ülkesini, şehrini rahatlatacak işler yapmalı. STK'lar kendi üyelerini kontrol etse, disipline etse sorun ortadan kalkar."
`NE KADAR ÇOK EL ÖPERSEK, O KADAR SIKINTIYA GİREREZ´
Kentte polislerin pandemi sürecinde fedakarca çalıştığını ve şu ana kadar hastalığa 70 polisin yakalandığını içlerinde vefat edenler ile iyileşenler olduğunu kaydeden Vali Gül, bir an önce koronavirüsün gündemden çıkarılması için topyekun mücadele anlayışı ile herkesin sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.
Koronavirüsün bir an önce çözülmesi gerektiğini, aksi taktirde herkesin sıkıntı yaşayacağını anlatan Vali Gül, bayramda da insanları dikkatli olmaya davet ederek, "Bu sürecin 5-10 günlük kararlarla çözülemeyeceğini anlayalım. Herkes hayatında kendisini disipline etsin. Ne kadar çok bayramlaşırsak, ne kadar çok el öpersek, ne kadar çok kalabalık yemek yersek o kadar sıkıntıya gireriz. Fedakarlık yapmamız ve alışkanlıklarımızı terk etmemiz lazım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ,Kadir GÜNEŞ
2020-07-29 13:01:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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