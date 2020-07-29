Gündüz vakti pompalı tüfekle gasp yapan çete çökertildi

Gaziantep’te, farklı tarihlerde çok sayıda vatandaşı tüfekle korkutup gasp eden 5 kişilik çete çökertildi. Gasp anları güvenlik kameralarına yansıyan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesinde meydana gelen 11 ayrı gasp olayı ile ilgili çalışma yaptı. Gasp olaylarının yaşandığı bölgede 170’in üzerinde güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu 5 kişilik gasp çetesine operasyon yaptı. Operasyonda sonucu yakalanan A.A., S.S., H.Y., K.B. ve A.B. isimli şahısların, gündüz saatlerinde gözüne kestirdiği vatandaşları pompalı tüfekle tehdit edip cep telefonlarını, paralarını ve ziynet eşyalarını gasp ettikleri belirlendi. Şüphelilerin gasp anları ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Yakalan şüpheli şahıslar, sorgu işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin rahat tavırları ise dikkat çekti.

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