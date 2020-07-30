Tıkanan lavaboyu açmak isterken canından oluyordu

"Daha dün gibi..."

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir kişinin tıkanan mutfak lavabosunu açmak için aldığı madde az kalsın ölümüne sebep oluyordu.

Olay, İslahiye ilçesi Beyler Mahallesi’nde meydana geldi. Tıkanan lavaboyu açmak isteyen Hüseyin G. lavabo açıcı maddenin üzerindeki yazıyı okumadan dökünce patlama meydana geldi. Vücudunda yanıklar oluşan Hüseyin G. hastaneye kaldırıldı. Hüseyin G.’nin yüzünde ve vücudunun farklı yerlerinde ikinci dereceden yanık oluştuğu anlaşıldı.



"Döktükten sonra çekilmeme fırsat kalmadı"

Şişe üzerindeki yazıyı okumadan uyguladığını söyleyen Hüseyin G., "Sıvıyı tezgahın altından borunun içine döktüm. Döktükten sonra ayağa kalkıp çekilmeme fırsat kalmadı sıvı patlayıp, borudan üzerime sıçradı, kör oldum diye korktum" dedi.

Ağır yanıklar nedeniyle bir süre tedavi gören Hüseyin G.'ye, vücudunun bazı bölümlerindeki cilt hasarı nedeniyle doku nakli yapılması gerektiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.