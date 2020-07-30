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SANKO Üniversitesi Sanal Tanıtım Günleri devam ediyor Prof. Dr. Arzu Demirgüç: “Fizyoterapistler gerek hastalıkta gerekse sağlığın korunup geliştirilmesinde aktif rol oynar” “Bölümümüzde öğrenci merkezli bir eğitim benimsenmektedir. Dersler interaktif öğrenci katılımı ile yürütülmektedir”

İHA

SANKO Üniversitesi tarafından korona virüs salgını tedbirleri kapsamında online düzenlenen tanıtım günleri devam ediyor.

SANKO Üniversitesi Sanal Tanıtım Günleri devam ediyor Prof. Dr. Arzu Demirgüç: “Fizyoterapistler gerek hastalıkta gerekse sağlığın korunup geliştirilmesinde aktif rol oynar” “Bölümümüzde öğrenci merkezli bir eğitim benimsenmektedir. Dersler interaktif öğrenci katılımı ile yürütülmektedir”

SANKO Üniversitesi tarafından korona virüs salgını tedbirleri kapsamında online düzenlenen tanıtım günleri devam ediyor.
SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü (FTR) mezunu olan ve şu anda aynı bölümde Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Pınar Kuyulu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen ‘Sanal Tanıtım Günü’nde aynı bölüm öğretim görevlisi Prof. Dr. Arzu Demirgüç, öğrenci ve velilere yönelik bölüm tanıtımı gerçekleştirdi.
Prof. Dr. Demirgüç, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün, sayısal puan türü ile öğrenci alan 4 yıllık bölüm olduğunu ve mezun öğrencilerin, “Fizyoterapist” unvanı aldıklarını söyledi.
Fizyoterapisti, “doğuştan veya sonradan edinilen hastalık ve/veya engel durumları sonucu ortaya çıkan ağrı ve fonksiyonel yetersizliklerle ilgili gerekli özel ölçme ve değerlendirmeleri yapan, bu değerlendirme sonuçlarından yola çıkarak yaşam kalitesini artırmak için uygun fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlayarak uygulayan profesyonel sağlık personeli” olarak tanımlayan Prof. Dr. Demirgüç, “Fizyoterapistler gerek hastalıkta gerekse sağlığın korunup geliştirilmesinde aktif rol oynar” dedi.
Çalışma imkanları ve seçenekleri zengin bir meslek
Mesleğin uzmanlaşma alanlarının çok çeşitli olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Demirgüç, “Pediatrik rehabilitasyon, ortopedik rehabilitasyon, nörolojik rehabilitasyon, sporcu sağlığı ve rehabilitasyonu, kardiyopulmoner rehabilitasyon, kadın ve erkek sağlığı bunlara örnektir. Bu kadar geniş çalışma alanları fizyoterapistler için istihdam adına avantajlar sağlamaktadır. Çalışma imkanları ve seçenekleri zengindir. Kamu ve özel hastaneler (devlet/özel hastaneler / tıp merkezleri / 1. basamak sağlık hizmetleri) kamu kuruluşları (Sporcu Eğitimi Sağlık ve Araştırma Merkezi, huzurevi, bakımevi, çocuk yuvaları), spor kulüpleri, sağlıklı yaşam merkezleri ve spor merkezleri, okullar ve özel eğitim veren okullar, özel eğitim merkezleri, özel dal merkezleri, huzurevi ve bakım evleri, belediyeler, evde bakım merkezleri, hastalıklara özel vakıf ve dernekleri fizyoterapistin görev yaptığı yerlerdir” şeklinde konuştu.
SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde tüm öğretim elemanlarının akademisyenliği tercih eden, deneyimli “fizyoterapist” öğretim elemanları olduğunu anımsatan Prof. Dr. Demirgüç, “Bölümümüzde fizyoterapi ve rehabilitasyonun her özelleşme alanında uzmanlaşmış olan akademik kadro, öğrencilerimize mesleki bilgi ve becerileri kazandırıp, yol göstermektedir” ifadelerini kullandı.
Teorik ve uygulamalı derslerin harmanlandığı zevkli ve dinamik bir eğitim programları olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Demirgüç, derslerle ilgili olarak ise şunları kaydetti:
“İlk yıl temel tıp bilimleri dersleri (anatomi, fizyoloji, histoloji, vb.), ikinci yıl elektrofiziksel ajanlar, manipulatif tedavi, kinezyoloji, vb. mesleki ve pratik ağırlıklı dersler, üçüncü yıl ortopedik rehabilitasyon, nörolojik rehabilitasyon, pulmoner rehabilitasyon, pediatrik rehabilitasyon, vb. ilk iki yıldaki derslerden edinilen bilgilerin pekiştirildiği özelleşmiş rehabilitasyon alan dersleri, dördüncü yıl ise klinik uygulama ağırlıklı bir eğitim var. Öğrenci merkezli bir eğitim benimsenmektedir. Dersler interaktif öğrenci katılımı ile yürütülmektedir. Özelleşmiş her mesleki alanımız eğitim fırsatı sunmak için Üniversitemiz bünyesinde yer alan SANKO Üniversitesi Hastanesi’nin varlığı üstünlük ve kaliteli eğitimi de beraberinde getirmektedir.”
Prof. Dr. Demirgüç, “Öğrencilerin yer aldığı bilimsel faaliyetler, mesleki birlikteliğin temelinin atıldığı sosyal etkinlikler, yurt dışı eğitim hareketliliği imkanı, yurt içi ve yurt dışı mesleki kuruluşlarla yakından iletişimimiz bölümümüzün güçlü yönleridir” diyerek sözlerini tamamladı.

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