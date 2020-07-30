Gaziantep'te 3 bin 292 kişiye maske ve mesafe cezası



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 3 bin 292 kişiye idari para cezası kesildi.

Sağlık Bakanlığı'nın vaka artışının en yüksek olduğu iller arasında gösterdiği Gaziantep'te, koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor. Türkiye'de yazılan cezaların 3'te 1'lik bölümü Gaziantep´te kesildi. Polis ekiplerinin dün yaptığı denetimde maskelerini nizami olarak takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymadığı belirlenen 3 bin 292 kişiye idari para cezası kesildi.

Kentte polis ekiplerince kontrol edilen 375 iş yerinden 2'si hakkında da koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle yasal işlem yapıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-07-30 10:43:34



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