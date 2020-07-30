Salgına dikkat çekmek için pazarda koyunlarına maske taktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salgına dikkat çekmek için pazarda koyunlarına maske taktı

DHA

Salgına dikkat çekmek için pazarda koyunlarına maske taktı


Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kurbanlık satan Cuma Şahin (60), koronavirüs döneminde pazara kurbanlık almaya gelen vatandaşların pandemiye çekmek için koyunlarına maske taktı.
Besicilik yapan Cuma Şahin, ilçedeki canlı hayvan pazarında 120 küçükbaş hayvanını satışa çıkardı. Cuma Şahin, koronavirüs nedeniyle pazara gelenlerin dikkatini çekmek için satışa çıkardığı koyunlarına da maske taktı. Hayvanlarını koyduğu çadırın üzerine 'Kurbanınızı güvenle alın' afişi asan Cuma Şahin, kurbanlık alanlarla da tokalaşmak yerine sopanın ucunu tutarak pazarlık yapıyor. Salgına dikkat çekmek ve pazarda farkındalık oluşturmak için koyunlarına maske taktığını anlatan Şahin, tüm vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet etti.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2020-07-30 11:03:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te 3 bin 292 kişiye maske ve mesafe cezası
YEREL HABERLER Gaziantep'te 3 bin 292 kişiye maske ve mesafe cezası
Silahlı gaspçılar tutuklandı
YEREL HABERLER Silahlı gaspçılar tutuklandı
Kırmızı ışıkta bekleyen midibüse arkadan çarptı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Kırmızı ışıkta bekleyen midibüse arkadan çarptı: 6 ...
SANKO Üniversitesi Sanal Tanıtım Günleri devam ediyor Prof. Dr. Arzu Demirgüç: “Fizyoterapistler gerek hastalıkta gerekse sağlığın korunup geliştirilmesinde aktif rol oynar” “Bölümümüzde öğrenci merkezli bir eğitim benimsenmektedir. Dersler interaktif öğrenci katılımı ile yürütülmektedir”
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi Sanal Tanıtım Günleri devam ediyor Prof. ...
SANKO Üniversitesi’nde kurban bayramı kutlaması
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi’nde kurban bayramı kutlaması
Üniar “Akademik ekoloji” değerlendirme çalışması SANKO Üniversitesi “Üniversitelerin yönetimden memnuniyet sıralaması”nda yedinci sırada yer aldı
YEREL HABERLER Üniar “Akademik ekoloji” değerlendirme ...
Oğuzeli Belediyesi kesimhanesi bayrama hazır
YEREL HABERLER Oğuzeli Belediyesi kesimhanesi bayrama hazır
Tıkanan lavaboyu açmak isterken canından oluyordu
YEREL HABERLER Tıkanan lavaboyu açmak isterken canından oluyordu
İslahiye'de orman yangını
YEREL HABERLER İslahiye'de orman yangını
Şehir efsanesi gerçek çıktı ‘Tatlı- Acı Su’ bulundu
YEREL HABERLER Şehir efsanesi gerçek çıktı ‘Tatlı- Acı Su’ bulundu
Hayrullah Kubba’dan Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Hayrullah Kubba’dan Kurban Bayramı mesajı
Doğru’dan Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Doğru’dan Kurban Bayramı mesajı
Kaymakam Mutlu’dan hayırsever iş adamı Şahin’e plaket
YEREL HABERLER Kaymakam Mutlu’dan hayırsever iş adamı Şahin’e plaket
Firari danalar drone ile takip edilecek
YEREL HABERLER Firari danalar drone ile takip edilecek
Çelenk’ten Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Çelenk’ten Kurban Bayramı mesajı
Yedi Başak bayram öncesi yüreklere dokundu
YEREL HABERLER Yedi Başak bayram öncesi yüreklere dokundu
Gündüz vakti pompalı tüfekle gasp yapan çete çökertildi
YEREL HABERLER Gündüz vakti pompalı tüfekle gasp yapan çete ...
Kaymakam Mutlu’dan öksüz-yetim çocuklara bayramlık
YEREL HABERLER Kaymakam Mutlu’dan öksüz-yetim çocuklara bayramlık
Fatma Şahin’den Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Fatma Şahin’den Kurban Bayramı mesajı
Tahmazoğlu, kurban bayramını kutladı
YEREL HABERLER Tahmazoğlu, kurban bayramını kutladı
Gaziantep Valisi Gül: Ne kadar çok el öpersek o kadar sıkıntıya gireriz
YEREL HABERLER Gaziantep Valisi Gül: Ne kadar çok el öpersek o kadar ...
Dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı, 3 bin 150 lira korona cezası da uygulandı
YEREL HABERLER Dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı, 3 bin 150 lira ...
Şehitkamil’den vatandaşlara 250 bin kurban poşeti
YEREL HABERLER Şehitkamil’den vatandaşlara 250 bin kurban poşeti
Mezarlıkta toprağa gömülü el bombası bulundu
YEREL HABERLER Mezarlıkta toprağa gömülü el bombası bulundu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X