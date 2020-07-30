Salgına dikkat çekmek için pazarda koyunlarına maske taktı



Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kurbanlık satan Cuma Şahin (60), koronavirüs döneminde pazara kurbanlık almaya gelen vatandaşların pandemiye çekmek için koyunlarına maske taktı.

Besicilik yapan Cuma Şahin, ilçedeki canlı hayvan pazarında 120 küçükbaş hayvanını satışa çıkardı. Cuma Şahin, koronavirüs nedeniyle pazara gelenlerin dikkatini çekmek için satışa çıkardığı koyunlarına da maske taktı. Hayvanlarını koyduğu çadırın üzerine 'Kurbanınızı güvenle alın' afişi asan Cuma Şahin, kurbanlık alanlarla da tokalaşmak yerine sopanın ucunu tutarak pazarlık yapıyor. Salgına dikkat çekmek ve pazarda farkındalık oluşturmak için koyunlarına maske taktığını anlatan Şahin, tüm vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet etti.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2020-07-30 11:03:53



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