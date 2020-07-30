GTO Temmuz ayı olağan toplantısı gerçekleşti

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) Temmuz ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında, Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Toplantıda GTO tarafından hazırlanarak milletvekilleri ve yetkililere iletilen “Covid19 Salgınının Ekonomiye Etkileri Ve Reel Sektörü Korumaya Yönelik Çözüm Önerileri” raporu ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Toplantının açılışında yaptığı konuşmasında kadına yönelik şiddete dikkat çeken GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur bu konuda farkındalık oluşturulmalı ve cezai müeyyideleri artırılması gerektiğini söyledi.

Teymur, “Geçtiğimiz günlerde hepimizi kahreden bir kadına şiddet olayı daha gerçekleşti. Maalesef hayatının baharında bir üniversite öğrencisi bu şiddetin kurbanı oldu. Her cinayetin sonunda bu son olsun diyoruz ama maalesef sonu gelmiyor. Kadına, çocuğa, hayvanlara kısacası tüm canlılara şiddet tamamen bir acizlik örneğidir. Bu konuda farkındalık oluşturulmalı ve cezai müeyyideleri artırılmalıdır” dedi.

Üyelerin Kurban Bayramını kutlayarak KurbAntep Projesini hatırlatan Hilmi Teymur, “Kurban Bayramınızı şimdiden kutluyorum. Önümüzde gönlümüzce geçireceğimiz nice bayramlar olabilmesi için tedbiri elden bırakmayalım. Maske, mesafe ve temizlik kuralından asla taviz vermeyelim. Tokalaşmayalım, düğün, nişan, cenaze gibi toplu etkinliklere mümkünse katılmayalım. Burada sizlere Gaziantep valiliği tarafından başlatılan ve Odamızın da destek verdiği ‘KurbAntep’ kampanyasını hatırlatmak istiyorum. Zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmak için çok önemli bir fırsat olan bu kampanyaya destek verebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım meclisteki konuşmasında GTO’nun pandeminin başlangıcından bu yana ticari faaliyetlerin devamlılığı için hep ön safta olduğunu dile getirerek, yeni bir raporu yetkililere ilettiklerini söyledi.

Yıldırım, “Sizlerin de yakından takip ettiği gibi pandeminin başlangıcından bu yana ticari faaliyetlerimizin devamlılığı için, aldığımız yaraları sarabilmek için Oda olarak hep ön safta olduk. Hızlı aksiyon aldık. Sesimizi yükselttik. Doğal olarak önceliğimiz, aldığımız sağlık önlemleri ile salgını en az hasarla ve en kısa sürede atlatabilmek. Buna paralel olarak da derin yaralar alan işletmelerimizi ayakta tutmak, istihdamı korumak, ekonomik dengelerin onarılamaz şekilde bozulmasını önlemek. Bu kapsamda son olarak geçtiğimiz hafta bir rapor hazırladık. “Covid19 salgınının ekonomiye etkileri ve reel sektörü korumaya yönelik çözüm önerileri” raporunu milletvekillerimize ilettik, takipçisiyiz. İnanıyorum ki önerilerimiz için TBMM’nin açılışı ile birlikte olumlu dönüşler alacağız” şeklinde konuştu.

Tuncay Yıldırım Gaziantep Ticaret Odası’nın “TSE Covid19 güvenli hizmet belgesi” alan bölgedeki ilk Oda olduğunu belirterek “Oda içerisindeki titizliğin dışarıdaki yaşantımızda da göstermeliyiz” ifade etti.

Belgeyi hak ettikleri için aldıklarını kaydeden Yıldırım, “ “Şu bir gerçek ki belge bize jest olsun diye verilmedi, şansımız yaver gitti diye de almadık. Bu belge gerçekten hakkı ile alındı. Oda çalışanlarımız ve yönetim kurulumuz bu konuda elinden geleni yaptı. Sağlıklı ve hijyenik hizmet verebilmek için çok titiz davrandık ve belgemizi aldık. Ben tüm personelimizi ve yönetim kurulumuzu tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum. Ama tabii önemli olan burada gösterdiğimiz titizliğin dışarıdaki yaşantımızda da gösterilmesi. Aksi takdirde alınan önlemlerin bir anlamı olmayacaktır” ifadelerini konuştu.

“Odamız 122 yıllık tarihi boyunca asla sadece ekonomik gelişim için çalışmamış, toplumsal olaylara da hassasiyetle yaklaşmıştır” diyen Başkan Yıldırım, kadın cinayetlerine ve kadına şiddete de Odanın kayıtsız kalmasının mümkün olmadığını dile getirdi. Yıldırım, “Ne yazık ki son günlerde yine gündemimizde olan kadın cinayetlerine ve kadına şiddete de Oda olarak kayıtsız kalmamız mümkün değil. Tüm dünyada ve ülkemizde kadına yönelik şiddet kanayan bir yara ve bir insanlık suçudur. Kökleri karısı için “ben sizin bu da benim hanım” diyen Mete Han’a dayanan, en gelişmiş ülkelerden bile önce kadına seçme ve seçilme hakkı veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu bu ülkede bu suça göz yumamayız” diye konuştu.

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