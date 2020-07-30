"Daha dün gibi..."

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde başı boş gezen kurbanlık koça mahalle muhtarı sahip çıktı.

Atatürk Mahallesi çevre yolu mevkinde başı boş gezen kurbanlık koçu gören mahalle sakinlerinden Mehmet Çakmak, koçu alarak Mahalle Muhtarı Şıhmahmet Özçakmak'a teslim etti. Mahalle Muhtarı Özçakmak kurbanlık koçun sahibinin bulunması için belediye ve 155 polise haber verdiklerini, koçun sahibi bulunamazsa bir hayır kurumuna teslim edileceğini söyledi.

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