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GAİB Başkanı Kileci uyardı “Geleneksel alışkanlıklarımızı bu bayram askıya alalım”

İHA

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinde düzenlenen bayramlaşma töreninde GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, bayram süresince bazı geleneksel alışkanlıkların askıya alınması gerektiğini ifade ederek pandemiyle mücadelede bunun önemli olduğuna dikkat çekti.

GAİB Başkanı Kileci uyardı “Geleneksel alışkanlıklarımızı bu bayram askıya alalım”

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinde düzenlenen bayramlaşma töreninde GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, bayram süresince bazı geleneksel alışkanlıkların askıya alınması gerektiğini ifade ederek pandemiyle mücadelede bunun önemli olduğuna dikkat çekti.
Kurban Bayramı nedeniyle GAİB’te düzenlenen bayramlaşma törenine GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan ve Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz katıldı.
Pandemiyle topyekün mücadele etmek zorunda olduğumuz şu günlerde bayram nedeniyle karşılıklı ziyaretlerin yapılmaması yönünde uyarılarda bulunan Başkan Kileci bu zorlu sürecin aşılmasında maske, mesafe ve hijyenin önemine dikkat çekerek, “Dünyayı kasıp kavuran ve ülkemizi de büyük oranda etkileyen covid 19 salgınının önlenmesi için alınan tedbirler hepimizin sağlığı için büyük önem taşıyor. Kurban Bayramı nedeniyle geçmişteki birçok alışkanlığımızdan bu bayram vazgeçmeliyiz. Karşılıklı aile ziyaretleri gibi geleneksel uygulamalarımızın yanında el öpme ve el öptürme gibi geleneksel uygulamalarımıza da şimdilik ara vermemiz gerekiyor. Salgından korunmanın tek yolu maske, mesafe ve hijyendir. Bu üç kuralı uygulamak sadece bizim değil sevdiklerimizin, çevremizdeki insanların ve ülkemizin de bu zorlu süreçten hızla çıkması demek. Bu bayram elbette geçmiş yıllardaki bayramlardan farklı olacak. Eski bayramlarımıza ve geleneklerimize dönebilmek için vatandaş olarak üzerimize düşenleri yapmak zorundayız. Hepimizin önce kendimize, sonra birbirimize ve ülkemize karşı sorumlulukları var. Bu sorumlulukları yerine getirebilmemiz için olmazsa olmazımız kurallara uymakla mümkündür. Bu vesileyle bayramınızı kutluyor, ailenizle birlikte sağlıklı ve huzurlu bayramlar diliyorum” dedi.
Mikail İrtegün GAİB’e veda etti
Yapılan konuşmaların ardından 35 yıldır GAİB’in çeşitli birimlerinde görev yapan son olarak Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütürken emekliye ayrılan Mikail İrtegün’e hizmetlerinden dolayı GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci tarafından teşekkür plaketi verildi. Plaket töreninin ardından sosyal mesafe kurallarına uyularak kurum içi bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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