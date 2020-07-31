Fadıloğlu, kurban kesim yerlerini gezdi Vatandaşlar, Covid-19 nedeniyle alınan önlemler altında kurbanlarını kestiler

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kurban kesim yerlerini gezdi ve kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlarla bayramlaştı. Vatandaşlar, Covid19 nedeniyle alınan önlemler altında kurbanlarını kestiler.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe sınırları içerisinde belirlenen Seyrantepe Semt Pazarı, Beykent Semt Pazarı, Gazikent Semt Pazarı, ve Değirmiçem Semt Pazarı kurban kesim yerlerini gezdi. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, Covid19 nedeniyle Şehitkamil Belediyesi tarafından kurban kesim yerlerinde alınan önlemler altında kurbanlarını kestiler. Kurban keserek dini görevlerini yerine getiren vatandaşlarla bir araya gelen ve hem bayramlarını tebrik eden hem de kısa süreli sohbetler gerçekleştiren Fadıloğlu’na ziyaretlerinde Başkan Yardımcıları Murat Özgüler, Hayri Özkeçeci, Mehmet Ali Korkmaz ve Fatih Ermeydan eşlik etti. Kurban kesimi esnasında Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun kendilerini ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, kurban kesim yerlerinde sağlanan imkanlar dolayısıyla Başkan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ettiler.



"Amacımız hemşehrilerimize nitelikli hizmet verebilmek"

Gerçekleştirdiği ziyaretler sonrasında açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Öncelikle tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Belediyemizin her kademesindeki arkadaşlarımız şuanda 12 kurban kesim noktasında görev yapıyor. Amacımız hemşehrilerimize nitelikli hizmet verebilmek. Belediyemize ait 12 semt pazarında kesim yapılıyor. Bu konuda İl Hıfzıssıhha Kurulundan alınan kararlar uygulanarak bu yıl kesimleri gerçekleştiriyoruz. Tabi olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Bu salgın dönemi içerisinde hemşehrilerimizden bir tek ricamız var, temizliğe dikkat etmeleri, mesafeye ve maske kuralına dikkat etmelerini istiyoruz. Çok şükür kesim yerlerini gezdiğimizde de gördük ki, hemşehrilerimiz de buna dikkat ediyor, çalışanlarımız da buna dikkat ediyor. Eğer bu şekilde kurallara uyarsak Allah’ın izniyle en kısa sürede bu salgından kurtuluruz. Aksi takdirde bulaşıcı arttırıcı temasları arttırırsak bizim bu illetten kurtulma imkanımız yok. Ben bu vesileyle tüm hemşehrilerimize yeniden temizlik, maske, mesafe diyorum. Tekrar tüm İslam aleminin Mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum” diye konuştu.

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