Gaziantep'te, tedbirlere uymayan 3 bin 346 kişiye ceza

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin dün yaptığı denetimlerde, koronavirüs tedbirlerine uymadığı belirlenen 3 bin 346 kişiye ceza kesildi.
Koronavirüs vaka sayısındaki artış ile dikkat çeken Gaziantep'te güvenlik güçleri, vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Kent genelinde yapılan denetimlerde, uyarılara rağmen sosyal mesafe ve nizami maske kullanımını ihlal eden vatandaşlara cezai işlem uygulanıyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı saptanan 3 bin 346 kişiye idari para cezası kesildi.
Ekiplerin, işyerlerine yönelik yaptığı denetimlerde kontrol edilen 417 işletmede, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2020-07-31 12:07:19
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.