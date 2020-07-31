İslahiye'de 2 dönüm ormanlık alan yandı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE(Gaziantep),(DHA)GAZİANTEP´in İslahiye ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin 3 helikopter ile müdahale ederek söndürdüğü yangında, 2 dönüm alan zarar gördü.
İslahiye´nin Yeşilyurt Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda öğleden sonra yangın çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 arazöz, 2 su tankı ve 2 iş makinesi ile müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına, ormanlık alanın sarp olması nedeniyle Hatay'dan gelen 3 helikopter de havadan destek verdi.
Ekiplerin yarım saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında 2 dönüm alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2020-07-31 20:07:06
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