Gaziantep'te 2 bin 938 kişiye 'mesafe' ve 'mesafe' cezası

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden 2 bin 938 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bayramın ilk günü koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yapıldığı belirtildi. Polis ekiplerinin kent genelinde yaptığı denetimde sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal eden 2 bin 938 kişiye idari para cezası uygulandı. Kentte ekiplerin denetimleri devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-08-01 10:35:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.