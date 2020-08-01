Gaziantep’te orman yangını Gaziantep’in ciğerleri yanıyor

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Gaziantep Dülük Baba ormanlarında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Dülük Baba ormanlarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 6 arazöz ile 20 itfaiye ekibi müdahale ediyor.

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