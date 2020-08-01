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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde bayram yoğunluğu

İHA

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü, dünyanın ise dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, Kurban Bayramı'nda da ziyaretçi akınına uğradı.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde bayram yoğunluğu

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü, dünyanın ise dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, Kurban Bayramı'nda da ziyaretçi akınına uğradı.
Kurban Bayramı'nın ilk günü kurbanlarını kesen Gaziantepliler, ikinci gün hayvanat bahçesine akın etti. Bayram tatilini iyi bir şekilde geçirmek isteyen vatandaşlar, dünyanın en büyük hayvanat bahçelerinden olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde yoğunluk oluşturdu. Toplam 350 türden 7 bin 500'ü aşkın hayvana ev sahipliği yapan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, bayramın ikinci gününden itibaren Türkiye'nin dört bir yanından misafirlerini ağırlamaya başladı. Bahçeyi ziyaret eden vatandaşlar, makak maymunları ve maymun Can ile fillere özel ilgi gösterdi.

"Tüm tedbirleri aldık"
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bayram ziyaretlerinin korona virüs tedbirleri altında yapıldığını söyleyen ve ziyaretçi almaya devam edeceklerini vurgulayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, "Gaziantep Hayvanat Bahçesi, Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü, dünyanın ise dördüncü büyük hayvanat bahçesi. Hayvanat Bahçesi'ni 2019 yılında yaklaşık 5 milyon kişi ziyaret etmişti. Bu yıl ise pandemi nedeniyle hayvanat bahçemiz yaklaşık 2 buçuk ay kapalı kalmıştı. Bu kapalı olduğu dönemde de hayvanlarımıza en iyi şekilde bakmaya devam ettik. Normalleşme süreciyle yani 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle de hayvanat bahçemizi tekrar ziyarete açmıştık. Vatandaşlarımız bu Kurban Bayramı sürecinde de gelip hayvanat bahçemizi gezebilirler. Biz hayvanat bahçemizde her türlü korona virüs tedbirlerini de aldık. Girişlerde ve içeride tüm önlemlerimiz aldık. Salgın nedeniyle özellikle bu bayram sürecini en iyi şekilde atlatmak istiyoruz. Bunun için de her şekilde biz hazırız. Buradan herkesin Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönül rahatlığıyla gelmesini istiyoruz" dedi.

"Hayvanat Bahçesini çok beğendik"
Kurban Bayramı tatilinde hayvanat bahçesini ziyaret eden bir vatandaş ise, "Gaziantep Hayvanat Bahçe'sini görmek için Osmaniye'den geldik. Gelip burayı görmek ve keşfetmek istedik. Burayı çok beğendik" derken başka bir vatandaş ise, "Gaziantep Hayvanat Bahçesi ülkemizde yaşayan herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Şahane bir hayvanat bahçesi burası, yani gerçekten muhteşem. Bence herkesin gelip görmesi lazım" ifadelerini kullandı.
Ailecek hayvanat bahçesine geldiklerini söyleyen bir diğer vatandaş da hayvanat bahçesinin çok büyük ve çok güzel olduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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