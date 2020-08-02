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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fırat Nehri’ne giren 2 genç boğuldu

İHA

Fırat Nehri’ne giren 2 genç boğuldu

Gaziantep’in Nizip ilçesine bağlı Kale köyünde Fırat Nehri’ne giren 2 genç akıntıya kapılarak boğuldu.
Olay, Gaziantep’in Nizip ilçesi Kale köyü meydanı bölgesinden geçen Fırat Nehri’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Musa Alav (26) ile Yusuf Alhamdo (19) yabancı uyruklu 2 genç serinlemek için Fırat Nehri’ne girdi. Akıntıya kapılan 2 genç ir süre sonra gözlerden kayboldu. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri 2 gencin cansız bedenlerine ulaştı. Boğulan 2 genç Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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