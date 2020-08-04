Yeni doğan bebeklerinin altını değiştirdiklerinde şok oldular Gaziantep’te hastanenin ‘erkek’ dediği bebek evde ‘kız’ çıktı

Gaziantep’te yaşayan genç bir çift, yeni doğan ve hastanenin ‘erkek’ dediği bebeklerinin evde altını değiştirirken kız olduğunu görünce büyük şok yaşadı.

Gaziantep’in Araban ilçesinde yaşayan ve bir yıl önce evlenen Hıdır ile Fatma Çalışkan çifti bir bebek sahibi olacaklarını öğrendi. Özel bir hastanede yapılan ultrason görüntülemesin de bebeklerinin ‘erkek’ olacaklarını öğrenen genç çift heyecan içinde doğacak bebeği beklemeye başladı.

Hamilelikte 41 haftayı dolduran anne, doğum için gittikleri Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesine yatış yaptı. Sancıları artan anne kısa süre sonra doğum yaparak bebeğini dünyaya getirdi. Doğum sonrası bileğine doğan çocuğun erkek olduğunu gösteren ‘mavi’ bileklik takıldı. 3 gün hastanenin yeni doğan servisinde yatan bebek ailenin isteği üzerine çıkartılarak eve götürüldü.

Doğan bebeklerinin mutluluğunu yaşayan aile huysuzlanan bebeğin altını değiştirmek için açtıklarında hayatlarının şokunu yaşadı. Bebeğin altını temizlemek için açtıklarında erkek diye eve getirdikleri bebeğin kız olduğunu gören aile yaşadıkları şokun ardından hastaneyle iletişime geçti.

Aile, bebeği ve taburcu edildiğinde verilen doğum raporunu da alarak hastanenin yolunu tuttu. Hastaneye gelen aile yetkililere doğum öncesi ve sonrası verilen tüm raporlara cinsiyetin erkek olarak geçtiğini fakat eve geldiklerinde bebeğin kız olduğunu fark etiklerini söyledi. Ailenin iddiasına göre, doğum raporunu alan hastane yönetimi ‘bir yanlışlık oldu rapor yanlış imha ettik’ diyerek aileyi ikna etmeye çalıştı. İkna olmayan anne, baba ve bebekten kan tahlili alan hastane üçünün de kan gruplarının 0 RH Pozitif olduğunu ve bebeğin kendilerinin olduğunu söyledi. Baba Hıdır Çalışkan hastanenin aldığı kan testi raporunu incelerken bir şok daha yaşadı. Hastane yetkilileri aileye verilen kız bebeğin genç anne babaya ait olduğunu iddia ettiği raporda aileye bir şok daha yaşattı. Hastanenin aldığı kan tahlilinde bebek için raporun cinsiyet kısmına ‘erkek’ yazdığını gördü.

Üstü üste yaşadıkları travma ile doğan bebeklerine bile sevinemediklerini ifade eden aile, biran önce kendilerinin aydınlatılmasını istiyor.

Anne baba olduklarını için sevinemediklerini belirten baba Hıdır Çalışkan, “30 Temmuz Perşembe günü hastaneye gittik ve eşime yapılan muayene sonrası doğum gelmiş diyerek aldılar. Aynı gün öğleden sonra 14.20’de doğum gerçekleşti ve doktor bizi bebeğiniz çok şükür dünyaya geldi. İnsanın çocuğu olduğu zaman çok mutlu olur ama hele ki bayram gününde iki bayram yaşar ama biz çocuğumuz oldu hala sevinemedik. Çünkü emin değiliz bizim mi değil mi diye” dedi.



Gerçeği bebeğin altını değiştirirken gördüler

Bebeklerini doğumdan sonra 3 gün boyunca hiç görmediklerini ifade eden baba Çalışkan, “Çocuğumu kuvöze aldılar 3 gün boyunca hiç görmedik. Bende en son gittim doktoru ile konuştum ve görmek istediğimiz söyleyince solunum sıkıntısı yaşadığını söyleyip bizi ikna etmeye çalıştılar. Ben istemiyorum diyerek çocuğumu çıkartmak istedim ve çocuğumu çıkardım. Çocuğum çıkartılmadan önce bebeğin altı değiştirilmiş ve biz böyle çıkarak 90 kilometre yol gittik. Eve geldiğimizde bir süre sonra çocuğun rahatsızlandığını düşündük altını temizlemek isteyince çocuğun bezini açtık ve şok olduk” şeklinde konuştu.

“Bütün raporlarda erke olarak geçiyor bize verilen kız çocuğu” diyen Çalışkan’ın iddiasına göre, doğuma giren ebenin yanındaki hemşireye sorduklarında bebeğin erkek olduğunu söylediğini ifade etti.



Bebeğin kız olduğunu kanıtlamak istedikleri rapora da erkek yazdılar

Yaşadıkları şokun ardından durumu hastaneye bildirdiklerini kaydeden Baba Çalışkan, “Hastaneyle iletişime geçtiğimizde bebeği de alın buraya gelin dedi. Hastaneye geldiğimizde acil müdürü olarak bildiğimiz kişi doğum raporunu elimizden alarak gitti. Daha sonra çocuğumu içeriye aldılar ve bizi kan testine yolladılar. Sonra gelip çocuk sizin dediler. Bunu nasıl kanıtlayacaksın dediğimizde, kan testiyle diye cevap veriler. Kan testiyle bu iş olmaz dedim ve doğum raporunu sordum ve bana dedi ki, ‘doğum raporu yanlış yazılmış biz onu size veremeyiz biz o raporu imha ettik’ ama bende bir kopyası var şuan mağduruz” ifadelerini kullandı.

Doğumun ardından bileğine doğan bebeğin erkek olduğunu gösteren mavi bileklik taktıklarını söyleyen anne Fatma Çalışkan ise, “Bebeğin altını değiştirmek istedim açtığımda bir baktım ki erkek değil. O an ne olduğunu anlamadım şaşırdım, korktum kendimden geçtim. Anne oldum ama çocuğum mu değil mi şüphedeyim” diye konuştu.

Hastane hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanan aile raporlarda ‘erkek’ geçen ama kendilerine verilen ‘kız’ bebeğin gerçek ailesi olup olmadığını öğrenmek için DNA testi yapılmasını istiyor.

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