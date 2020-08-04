Otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü N.M. (47) ile arkasında oturan annesi E.M. (66) yaralandı. Kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde İslahiye-Nurdağı yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilmeyen otomobil, önündeki N.M.'nin (47) kullandığı 27 SH 894 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosikletin sürücüsü N.M. ve annesi E.M. yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kaza sonrası kaçan otomobil sürücünün yakalanması için soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2020-08-04 21:13:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.