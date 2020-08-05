İzmir'den bayram ziyaretine gitti, koronavirüs çıkınca 59 kişi karantinaya alındı

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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE(Gaziantep), (DHA)İZMİR'den Kurban Bayramı için Gaziantep'in İslahiye ilçesine gelen İ.H.E.'ye (40) rahatsızlanması üzerine yapılan Covid-19 testi, pozitif çıktı. İ.H.E. tedavi altına, bayram ziyareti için gittiği 9 evde yaşayan toplam 59 kişi de karantina altına alındı.

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan İ.H.E., Kurban Bayramı nedeniyle, 20 gün önce memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Elbistanhöyüğü Mahallesi'ne geldi.

Bayramı ailesinin yanında geçiren İ.H.E., rahatsızlanınca hastaneye götürüldü. Burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan İ.H.E., hastanede tedavi altına alındı. Filyasyon ekibi yaptığı çalışma sonunda, İ.H.E.'nin bayram boyunca 9 evde yaşayan 59 kişi ile bayramlaştığını saptadı. Bunun üzerine 59 kişi, 9 ayrı evde 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Karantina uygulanan evlerin çevresine jandarma ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekildi. Giriş-çıkışların yasaklandığı evlerdeki ailelerin ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2020-08-05 10:55:05



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