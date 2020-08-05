Gaziantep’te fabrikada patlama: 6 yaralı

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Gaziantep’te bir fabrikada meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı.

Gaziantep’in Sanayi Mahallesi'nde bulunan demir doğrama pres makas kesim fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Görgü tanıkları oksijen tüpünün patladığını söylerken, patlamanın kesin nedeni ise araştırılıyor.

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