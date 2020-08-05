Gaziantep’teki patlamanın şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı

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Gaziantep’te bir fabrikada meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı. Patlamanın şiddeti bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Küçük Sanayi Sitesi Anafartalar Bulvarı içerisinde, oduncular sitesinin karşısındaki demir doğrama pres makas kesim fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Patlamanın şiddeti ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Patlamanın meydana geldiği fabrikada bazı malzemelerin metrelerce uzağa fırladığı görüldü.

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