Gaziantep'te, demir atölyesinde oksijen tüpü patladı: 5 yaralı



Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, demir atölyesinde kaynak yapıldığı sırada oksijen tüpünün patlaması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Vali Davut Gül, "Adli ve idari soruşturma başlamış olup yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

Küsget Sanayi Sitesi'ndeki demir atölyesinde, demir parçalara kaynak yapmak için kullanılan oksijen tüpü, öğle saatlerinde, büyük gürültüyle patladı. Çalışma sırasındaki patlamanın etkisiyle iş yerinde çalışan 5 kişi yaralandı. Patlama sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaralanan 5 işçiyi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Patlama sonrası polis, çevrede güvenlik önlemi alarak, bölgeye girişleri yasakladı. İtfaiye ekibi ise iş yerinde soğutma çalışması yaptı.

VALİDEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep Küçük Sanayi Sitesi'nde oksijen tüpünün patlaması sonucunda 5 hemşehrimiz yaralanmıştır. Adli ve idari soruşturma başlamış olup yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI

2020-08-05 12:08:11



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