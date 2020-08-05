Büyükşehir, kırsal mahallelerin asfalt yenileme çalışmalarına devam ediyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehitkamil’in kırsal mahallelerinde bozulan yolların yapımı için yürütülen çalışmalara ivme kazandırıldı. Bu kapsamda Kabasakız, Bozobası, Beyreli, Uğurca ve Halilbaş mahallelerinde 12 bin 800 metre uzunluğunda sathi kaplama asfalt çalışması tamamlanarak araç kullanımına hazır hale getirildi.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca şehir merkezinde başlatılan yol yenileme ve asfalt çalışmaları devam ederken kırsal mahallelerin yol yapım faaliyetleri de sürdürülüyor. Bu doğrultuda Şehitkamil ilçesine bağlı Kabasakız, Bozobası, Beyreli, Uğurca ve Halilbaş kırsal mahallelerinde tamamlanan sathi kaplama çalışması sonucu toplamda 12 bin 800 metre asfalt yenilendi, ulaşım için Gazi şehirlilerin hizmetine uygun duruma getirildi.

Kısa sürede yol çalışmamız tamamlandı

Şehitkamil ilçesine bağlı Uğruca Kırsal Mahallesi Muhtarı Ahmet Demir, “Mahallem adına yapılan yol çalışması için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine teşekkür ediyorum. Son 2 yıldır mahallemizin yollarının araç kullanımı için uygun koşullara sahip olmadığını söyleyebilirim. Bu sıkıntımızı Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e dile getirdik. Ardından mahallemizin yol yapım çalışmalarına hızlı bir şekilde başlandı. 6 kilometrelik yol yapım çalışmasını ekipler kısa süre zarfında tamamlayarak mahalle halkının araç kullanımı için hazır hale getirdi” dedi.

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