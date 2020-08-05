Gaziantep'te 3 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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Gaziantep'te yapılan operasyonda toplam 3 bin 500 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir garaja kaçak akaryakıt operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 3 bin 500 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 1 adet silah, 5 adet fişek, 1 adet santrafiş ve 2 adet yakıt tankı ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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