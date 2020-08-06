Gaziantep’te 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Gaziantep’te uyuşturucu ticaretinden 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 3 farklı olaydan aranan şüpheli şahıs polislerin dikkati sayesinde yakayı ele verdi.

Şehitkamil ilçesinde durumundan şüphelenilen şahıs polis ekipleri tarafından durduruldu. Şahsın üzerinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet mermi çıktı. Gözaltına alınan şahsın emniyette yapılan GBT sorgusunda 3 farklı suçtan arandığı ve uyuşturucu ticaretinden 12 yıl hapis cezasının olduğu belirlendi. Emniyetteki sorgusunun ardından şahıs çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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