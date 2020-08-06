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Down sendromlu maymuna kardeş şefkati Makak maymunları, down sendromlu kardeşlerini bir an olsun bırakmıyor Tehlikeden koruyorlar, yemeğini yediriyorlar, sımsıkı sarılıyorlar

İHA

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bulunan iki yavru makak maymunu, down sendromlu kardeşlerine gözü gibi bakıyor. Makak maymunları, hasta olan kardeşlerini kucaklarından bir an olsun indirmezken, hem tehlikelerden koruyor hem de beslenmesine de yardım ediyor.

Down sendromlu maymuna kardeş şefkati Makak maymunları, down sendromlu kardeşlerini bir an olsun bırakmıyor Tehlikeden koruyorlar, yemeğini yediriyorlar, sımsıkı sarılıyorlar

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bulunan iki yavru makak maymunu, down sendromlu kardeşlerine gözü gibi bakıyor. Makak maymunları, hasta olan kardeşlerini kucaklarından bir an olsun indirmezken, hem tehlikelerden koruyor hem de beslenmesine de yardım ediyor.
Geçtiğimiz aylarda, İstanbul’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir aracın bagajında bulunan biri down sendromlu 3 makak maymunu yavrusu Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edilmişti. Yaklaşık iki aydır Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki yaşamlarına sağlıklı şekilde devam eden makak maymunlarından ikisi, down sendromlu olan kardeşlerini bir an olsun yalnız bırakmıyor. Hasta olan kardeşlerine sımsıkı sarılan makak maymunları, beslenmesini de ihmal etmiyor. Down sendromlu yavru maymunun tüm ihtiyaçları da kardeşleri tarafından giderilirken tehlikelere karşı koruma görevi de ihmal edilmiyor. Makak maymunlarının bu hali ziyaretçilerin de ilgi odağı oluyor.
Makak maymunlarını son durumu hakkında bilgi veren ve maymunlarının durumunun gayet iyi olduğunu vurgulayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, "İstanbul'da yasak yollarla ülkeye sokulmak istenirken bulunan yavru makak maymunlarını Gaziantep Hayvanat Bahçesi olarak biz teslim almıştık. Çünkü hayvanat bahçemiz pek çok hayvanın doğal ortamına uygun olarak dizayn edilmiş durumda. O yüzden yavru makak maymunlarını gidip alarak Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirdik. Geldikleri günden beri burada bu maymunların tüm kontrollerini yapıyoruz. Maymunlardan bir tanesinin de down sendromlu olduğunu tespit ettik. Çünkü o yavrunun fiziksel olarak diğer yavrulardan farklı olduğunu ve down sendromlu olduğunu tespit ettik. O yüzden o yavru makak maymununa daha çok ilgi gösterdik. Zaten diğer iki yavru da down sendromlu kardeşlerini bir an olsun yalnız bırakmıyor ve her ihtiyacını gidermeye çalışıyor. Maymunların durumu şuan çok iyi ve üçü de aynı barınakta. Tüm bakımları da bakıcılarımız tarafından yapılıyor" diye konuştu.

Çocuklardan yoğun ilgi
Geldikleri günden beri Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin maskotu olan yavru makak maymunları, ziyaretçilerin de ilgi odağı oluyor. Gün içinde belli zamanlarda hava alabilmeleri için barınaklarından dışarı çıkarılan biri down sendromlu 3 makak maymunu, özellikle çocukların ilgisiyle karşılaşıyor. Büyüklerin de ilgi gösterdiği makak maymunlarının şaşkınlıkları, meyve yemeleri ve down sendromlu kardeşlerini koruma çabaları dikkat çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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