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Minik Miray'ın yürek burkan görüntüsünden eser kalmadı

İHA

Başına ve vücuduna kaynamış yemek dökülmesi sonucu başının çoğu yanan minik Miray'ı görenler tanıyamıyor. Hayırseverlerin destekleriyle ameliyat olan Miray 6 yaşına girerken, artık annesi saçlarını tarıyor.

Minik Miray'ın yürek burkan görüntüsünden eser kalmadı

Başına ve vücuduna kaynamış yemek dökülmesi sonucu başının çoğu yanan minik Miray’ı görenler tanıyamıyor. Hayırseverlerin destekleriyle ameliyat olan Miray 6 yaşına girerken, artık annesi saçlarını tarıyor.
2 yaşındayken başına gelen talihsiz kaza yüzünden 1 ay yoğun bakımda kalan, vücudu ve yüzü yanan, vücudunda da tahrip oluşan minik Miray’ın ameliyatı için gereken 155 bin TL hayırseverler tarafından toplanmıştı. Bu süreçte 3 ameliyat geçiren Miray hızla iyileşti. Vücudunun yanık bölgeleri ameliyatlarla düzeltilirken, kulağının olmayan yarısı ise göğsünden alınan kıkırdakla tamamlandı. Yanıklardan dolayı saçları uzatılamayan Miray, tedavisinin ardından artık saçlarını uzatarak tarıyor. Kulağı da düzelen Miray babasından küpe almasını istiyor.
Baba Adem Uzun, Miray’ın durumunun çok iyi olduğunu belirterek, ”Korkunç bir kaza sonucu Miray yandı. 27 gün yoğun bakımda yattı. Bu süreçte çok çabaladık, sağ olsun halkımızın desteğiyle Miray şu an gördüğünüz seviyeye geldi. Bu süreçte Miray 3 tane operasyon geçirdi. 8 saate yakın süren operasyonlardı. Durumu şu an çok iyidir” dedi.

“Göğsünden kıkırdak alınarak kulak yapıldı”
Miray’ın göğsünden kıkırdak alınarak kulak yapıldığını ifade eden baba Adem Uzun, “Kulağı kafasına yapıştığı için 2 tane kulak ameliyatı geçirdi. Göğsünden kıkırdak alınarak kulağı kaynatıldı. Kulak 2. operasyonda kafadan ayrıldı. Miray’ın operasyon olarak sadece bir saç ekimi kaldı. Onu da yaşı küçük diye yapmadılar” şeklinde konuştu.

“Kulağı için küpe istiyor”
Miray’ın özellikle kulaklarına çok sevindiğini ve artık küpe takmak istediğini ifade eden Uzun, “Özellikle annesi saçını taradığı zaman çok seviniyor. Kulağına da küpe takılmasını istiyor. Baba bana küpe al küpe takmak istiyorum diyor” ifadelerini kullandı.

“Halkımıza teşekkür ederim”
Desteklerinden dolayı Türk halkına teşekkür eden baba Uzun, “Öncelikle sesimizi halkımıza duyuran İhlas Haber Ajansı’na sonrada doğudan batıdan bize yardım eden tüm halkımıza ve başarılı operasyonu ve desteklerinden dolayı doktorumuz Mehmet Mutaf Hocamıza teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun” ifadelerine yer verdi.

“Artık kızımın saçlarını tarıyorum”
Kızının saçını taradığı için çok mutlu olduğunu ifade eden anne Gülşah Uzun, “Miray’ın saçını uzatamıyorduk yanıklardan dolayı merhem sürmek zorundaydık. Ama ameliyatlardan sonra uzatıyoruz çok şükür saçlarımızda oldu. Ablasına sürekli saçlarımı tara diyor. Bana diyor. Babasından kulağı için küpe istiyor. Yaklaşık 2 yıldır Miray kulağının üstüne yatamıyordu. Kan dolaşımı olamadığı için kulağının üstüne yatamadı. Çok şükür şimdi düzeldi. Özellikle bize yardımını esirgemeyen çocukları sevindirelim, gurubundaki Zeynep ablaya, 'Umudunu Kaybetme'deki Öznur ablaya, 'Hayatına İyilik Kat'taki Sibel hanıma, komşularımıza, tüm halkımıza ve özellikle doktorumuz Mehmet Mutaf beye çok teşekkür etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“Miray’ın saçı için sponsor istiyoruz”
Miray’ın saçlarının ekimi için bir sponsor dilediklerini ifade eden anne Gülşah, “Miray’ın belli bölgelerde saçları çıkmadı. Belli bir zaman sonra bu saçlar için operasyon geçirmesi gerekiyor. Saçı ekilecek. Bizim açıkçası bu konuda hiçbir bilgimiz yok. Bu işin İstanbul’da olması gerekiyor. İnşallah bir sponsor buluruz tek isteğimiz Miray’ın kalan saçlarının da çıkmasıdır" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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